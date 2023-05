Au repos depuis plusieurs jours après avoir éliminé les Lakers en quatre manches, les Nuggets font face au défi de rester au taquet pour attaquer les premières Finales NBA de leur histoire avec un maximum de rythme. Si l’on imagine au premier abord que profiter d’une semaine de break est un avantage non négligeable, ce n’est pas exactement comme ça que Michael Malone voit la situation.

Les Playoffs, c’est un basket différent. Intensité énorme, rotations raccourcies… les joueurs prenant part aux joutes printanières sont extrêmement sollicités physiquement. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre des déclarations de telle ou telle star indiquant vouloir “vite” finir une série pour prendre du repos en suite. Si de prime abord, ces déclarations paraissent logiques, elles cachent la nécessité de toujours rester en rythme. Dans les cas des Nuggets, qui vont passer dix jours sans jouer, une perte de momentum physique pourrait très bien coûter cher en Finales NBA, selon Michael Malone, interrogé vendredi par ESPN.

“C’est impossible de garder votre rythme si vous ne jouez pas de matchs. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l’entraînement, cela ne ressemblera jamais à l’intensité d’un match de Playoffs. En ce qui nous concerne, ma plus grosse inquiétude est le rythme, et plus important, le conditionnement. Vous avez joué tous les jours pendant une longue période… et vous avez subitement du repos pendant 8,9,10 jours. Je veux juste m’assurer que nous arriverons en Finales avec un conditionnement parfait.” – Mike Malone.

On ne peut que donner raison à Malone. Si le Heat fait durer le plaisir contre Boston, il est certain que la fatigue sera une donnée clé pour l’équipe qui sortira de l’Est. Pour autant, les joueurs, qui n’auront pas eu à couper d’une manière aussi prolongée que les Nuggets, auront un avantage certain en termes de rythme. Et en NBA… le rythme détermine beaucoup de choses. L’efficacité en début de match, l’intensité physique, l’adresse au tir. Tout est une affaire d’habitude et à un tel niveau de jeu, le meilleur du monde, le détail n’a pas sa place. Interrogé sur le sujet, Jamal Murray met de son côté l’emphase sur la concentration psychologique.

“Je pense que c’est plus à propos du mental. Nous savons que nos organismes seront prêts le 1er juin, nous devons donc nous assurer que notre mental reste aiguisé et concentré pendant ce temps de repos.” – Jamal Murray

Autre point intéressant, car ces jours de congés sont sûrement très tentants pour les joueurs, d’aller se faire un petit break à droite ou à gauche en laissant un peu le basket de côté. Une erreur à ne pas commettre, puisque là aussi, arriver en Finale sans le bon mindset pourrait coûter cher. Quoi qu’il en soit, les Nuggets devront attendre jeudi prochain pour fouler à nouveau leur parquet, à l’occasion du premier match des Finales NBA 2023. Contre le Heat ou les Celtics ? Possible réponse ce soir !

