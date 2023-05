Après la large victoire de Miami dans la troisième rencontre de la série, on ne pensait pas qu’on aurait un match en ce samedi 27 mai. Mais les Celtics ont réussi à rester en vie en remportant les deux dernières rencontres, tout ça pour nous proposer un Game 6 qui sent la poudre ce soir en Floride.

Le résumé du Game 5

Pour beaucoup, cette Finale de Conférence Est entre Miami et Boston se joue ce soir.

Bien évidemment, pour les Celtics, la victoire est indispensable pour continuer à rêver aux Finales NBA. C’est le cas depuis leur horrible défaite du troisième match, qui a poussé les hommes de Joe Mazzulla au bord du précipice. Et même s’ils ont récupéré le momentum en dominant Miami deux fois de suite, les Verts sont toujours menés 3-2 dans la série. C’est win or go home pour Boston.

Néanmoins, on a l’impression que la pression a changé de camp et se trouve désormais sur les épaules des joueurs d’Erik Spoelstra. Ils ont laissé passer deux opportunités de valider leur ticket pour les Finales NBA, et une nouvelle défaite serait synonyme de Game 7 sur le parquet de Boston lundi soir. Jouer un match décisif dans l’ambiance très hostile du TD Garden, c’est toujours un sacré challenge. Mais jouer un match décisif à Boston en sachant que les Celtics auront l’opportunité de réaliser un exploit historique, c’est un scénario que la bande de Coach Spo se doit absolument d’éviter.

On l’a dit et on l’a répété ces derniers jours, Boston est aujourd’hui en course pour devenir la première équipe NBA all-time à remporter une série de Playoffs après avoir perdu les trois premiers matchs. On imagine que la franchise de Pat Riley n’a pas envie d’être le dindon de la farce dans l’histoire. C’est pour cela qu’on peut presque parler de Game 7 ce soir. Car même si une défaite n’est pas synonyme d’élimination pour Miami, ce sera difficile d’imaginer les Floridiens prendre la potentielle manche décisive à Boston.

The Heat and Celtics have played each other in 3 of the past 4 ECF

The Celtics have won every game 5 by exactly 13 points

The Heat have went on to win every game 6

🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/dCvbYFKDb8

— Mink Flow (@currypistonn) May 26, 2023

Si vous êtes fan du Heat, que vous êtes superstitieux et que vous avez besoin d’être rassuré, sachez que lors des deux dernières finales de conf’ entre Miami et Boston (2020 et 2022), le Heat a à chaque fois remporté le Game 6 après avoir perdu la cinquième manche de 13 points. Devinez l’écart dans le Game 5 l’autre jour : 110-97. Pure coïncidence ou signe annonciateur des choses à venir ? Réponse cette nuit à partir de 2h30 à Miami. En tout cas, Jimmy Butler est formel : la série sera bouclée ce soir.

Jimmy Butler guarantees a Game 6 win. 🍿 pic.twitter.com/3P5QOX3ILQ

— NBA Retweet (@RTNBA) May 26, 2023

