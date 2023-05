Deux légendes du sport. Deux joueurs qui ont inspiré énormément de jeunes… et qui se sont inspirées entre elles. Réunis autour d’une table par la NBA pour une conversation croisée, Allen Iverson et Thierry Henry ont échangé sur leurs parcours. Moment marquant ? Quand notre Titi national indique que The Answer lui a permis de croire en ses rêves.

L’un avec les Sixers, l’autre avec Arsenal. Allen Iverson et Thierry Henry ont tous deux dominé leur sport, lorsqu’ils ont joué à leur meilleur niveau. Les faire se rencontrer, c’était forcément l’assurance d’échanges très sympathique autour du basket, du sport… et de la notion d’efforts pour parvenir à réaliser des rêves de gosses, à savoir devenir d’immenses athlètes. L’échange dure un gros quart d’heure, mais une partie retient particulièrement notre attention : celle où Thierry avoue qu’il a été énormément inspiré par Allen lorsqu’il était jeune.

“Tu m’as montré que tout était possible dans la vie, contre tous les pronostics. Tu m’as montré qu’on pouvait dominer en NBA en étant un “petit”. Tu m’as permis de rêver. Tu m’as permis de me dire que tout était possible, même si les gens te détestaient. Ce que tu as accompli m’a permis, à moi et à beaucoup de jeunes de ma génération… Tu n’as jamais abandonné, et tu m’as permis de croire que tout était possible, même si c’était quelque chose de fou”. – Thierry Henry, à Allen Iverson.

Wow, que c’est beau. On l’avoue sans mal, Thierry a lui même été un modèle de jeunesse pour beaucoup d’entre nous. Savoir que même les plus grandes stars ont eu des points de repères ajoute une touche d’humain à leurs exploits qui paraissent pourtant si exceptionnels qu’on ne leur prête souvent pas de traits humains mais plutôt mythiques.

Dans une NBA alors dominée par Shaquille O’Neal, pivot monstrueux, Allen Iverson a montré qu’à force de travail, la taille n’était non pas une faiblesse mais tout l’inverse. Sa rapidité d’exécution et son dribble d’une agilité folle sont aussi dues à sa petite taille. Pas étonnant qu’une telle “anomalie” dans un sport considéré comme réservé aux grandes perches ait inspiré au delà des frontières de la balle orange. Et l’entendre de la bouche de notre Titi, ça apporte bien sûr quelque chose en plus.

Source : NBA