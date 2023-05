Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Comme attendu, l’ancien entraîneur des Suns Igor Kokoskov va retrouver le coach Quin Snyder dans le staff des Hawks, pour devenir son premier assistant. Il avait déjà secondé Snyder au Jazz il y a quelques années. (Source : ESPN)

Le prospect de Kansas State Keyontae Johnson a eu l’autorisation de la NBA pour évoluer dans la Grande Ligue, lui qui avait été diagnostiqué d’un problème au cœur après avoir fait un malaise en plein match fin 2020 lorsqu’il était à Florida. Il va donc pouvoir se présenter à la prochaine Draft.

Johnson had been previously diagnosed with a heart condition at the University of Florida before successfully resuming his career at Kansas State. Johnson is a potential late-first round pick who @DraftExpress currently has projected in the early second round. https://t.co/ExVKt6xNUH

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 26, 2023

Si vous vous demandez ce que devient Karl Malone, sachez que le troisième meilleur marqueur de l’histoire NBA a mis aux enchères plusieurs objets datant de la Dream Team 1992. Cela lui a permis de récolter cinq millions de dollars, dont plus de trois millions rien que pour un maillot de Michael Jordan porté et signé.

BREAKING: the Michael Jordan 1992 Olympic “Dream Team” Game-Used, Photo-Matched, Signed, Inscribed Jersey has sold in our Dream Team Auction.

Final sale price: $3,030,000 🏀🐐 pic.twitter.com/dZY9U2gZDB

— Goldin (@GoldinCo) May 25, 2023

Avant de prendre sa retraite, des équipes européennes prestigieuses ont contacté Carmelo Anthony pour tenter de le recruter. En vain, Melo n’étant intéressé que par un retour en NBA. (Source : Marc Stein).

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

LE PROGRAMME DE LA NUIT