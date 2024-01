La NBA Trade Deadline est dans moins d’un mois et de nombreuses équipe ambitieuses essayent de se renforcer pour faire un gros run en Playoffs. Parmi elles ? Les Dallas Mavericks, qui reniflent les dossiers Pascal Siakam et Jerami Grant.

Les Mavs font partie des équipes intrigantes à quatre semaines de la date limite des transferts. Ils sont dans le Top 6 de l’Ouest, ils sont sur une bonne dynamique, ils possèdent Luka Doncic et Kyrie Irving, et ils pourraient devenir très dangereux avec une pièce supplémentaire sur leur frontcourt.

Justement, selon Shams Charania de The Athletic, Dallas est à la recherche d’un poste 4 sur le marché des transferts. Les noms de Pascal Siakam et Jerami Grant sont notamment ressortis.

“Leur priorité, c’est d’ajouter un ailier-fort, capable de défendre plusieurs postes. Ils ont jeté un œil sur le dossier Pascal Siakam, ainsi que sur Jerami Grant. La contrepartie demandée est peut-être un peu trop élevée pour eux, mais je m’attends à ce que Dallas regarde à travers toute la ligue pour trouver un poste 4.”

Pour rappel, Siakam est en dernière année de contrat avec Toronto, et en instance de départ selon les dernières rumeurs. Quant à Jerami Grant, il est sous contrat jusqu’en 2028 avec Portland pour 160 millions de dollars, mais le projet reconstruction des Blazers fait de lui un candidat pour un transfert.

On parle là de deux joueurs tournant autour des 22 points par match et polyvalents en défense, qui ont joué – ou qui sont passés pas loin – du All-Star Game. Ajouter un ailier-fort de ce calibre à une équipe déjà composée de Luka et Kyrie peut faire très mal mais comme le dit Shams, ça risque d’être compliqué pour les Mavs de vraiment se positionner sur l’un des deux dossiers. Non seulement ça demande un gros engagement financier (Siakam demandera un gros contrat en tant qu’agent libre), mais en plus ils n’ont qu’un seul choix de premier tour à transférer (2026 au plus tôt). Dallas devrait probablement lâcher le jeune Josh Green (récemment prolongé) dans un transfert.

Mavericks just 1 month from the NBA Trade Deadline

Here’s @ShamsCharania detailing the Mavs interest in Pascal Siakam & Jerami Grant and how Mavs will look to try and upgrade the power forward position…#MFFL

(🎥: @FanDuelTV) pic.twitter.com/5g29aMqQbm

— Kevin Gray Jr. (@KevinGraySports) January 9, 2024

Si recruter Siakam et Grant semble donc assez compliqué, il faut surtout retenir que Dallas devrait être agressif sur le marché des transferts d’ici au 8 février prochain.

Les Mavs veulent surfer sur leur bonne vague actuelle (six victoires en neuf matchs), eux qui ont survécu à pas mal de blessures cette saison et qui peuvent à nouveau compter sur un Kyrie Irving en mode Uncle Drew. De plus, la défense texane a sérieusement step-up lors des derniers matchs, avec notamment une grosse victoire face aux Wolves.

Autant de raisons de tenter un gros coup à la deadline.

Source texte : Shams Charania