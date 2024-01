Même si ses Lakers sont “nuls en ce moment”, LeBron James continue de repousser ses propres limites. Le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA n’est désormais plus très loin d’atteindre la barre des 40 000 points en carrière.

491 points.

Voilà ce qui manque au King pour ouvrir le club des 40 000 points marqués en carrière, dans lequel il risque de se retrouver tout seul pendant un très long moment. Un peu moins d’un an après avoir dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le scoreur le plus prolifique all-time, LeBron James est en effet à 39 509 points marqués à l’heure de ces lignes, lui qui tourne encore à 25 points par match à 39 ans et dans sa 21e saison NBA.

LeBron James is 491 points away from from 40,000 points pic.twitter.com/ZXHmzA5bUk

— Trent Coggins (@coggins_trent) January 9, 2024

491 points à marquer, avec une moyenne de 25 points par match, ça nous donne une indication du moment où le King pourrait atteindre la barre mythique des 40 000. S’il reste sur le même rythme, James aura en effet besoin d’une vingtaine de matchs pour accomplir cet authentique exploit, ce qui nous amène autour du All-Star Weekend de mi-février. Soit un an – presque pile-poil – après avoir battu le record de KAJ.

On espère simplement que le King n’aura pas de petits bobos d’ici là, et qu’il ne sera pas dégoûté du basket à cause des résultats actuels des Lakers.

Si atteindre la barre des 40 000 points ne sera pas aussi symbolique que de dépasser la légende Kareem Abdul-Jabbar au sommet du classement des scoreurs, ce sera un nouveau moment d’histoire qu’on va vivre grâce au King. Rendez-vous dans un mois.