Le programme de la nuit en NBA : Paolo Banchero accueille Anthony Edwards à 1h du matin

Nuit assez chill en NBA avec 5 matchs au programme mais c’est pas la taille qui compte, c’est la qualité des matchs. Allez on envoie le menu du soir…

Le programme de la nuit :

1h : Pistons – Kings

1h : Magic – Wolves

1h30 : Knicks – Blazers

2h30 : Mavericks – Grizzlies

4h30 : Lakers – Raptors

Le match à ne pas rater : Magic – Wolves

Chaque saison en NBA possède son lot de coqueluches, des équipes que l’on a envie de voir jouer et réussir. En cette saison 2023-24, le Orlando Magic et les Minnesota Timberwolves en font partie. Deux effectifs assez jeunes qui promettent beaucoup avec une superstar en devenir dans chaque camp. Anthony Edwards face à Paolo Banchero. On peut s’avancer et dire que c’est un duel de All-Star qui nous attend à 1h du matin. L’effectif du Magic est très affaibli mais Paolo Napoléon porte très bien son nom cette équipe sur ses larges épaules en ce moment.

C’est aussi un match entre la meilleure défense de la NBA (Minnesota) et la 4ème meilleure (Orlando). Attention aux barbelés car si le duel Banchero – Edwards promet, le duel de chien de garde entre Jalen Suggs et Jaden McDaniels est tout aussi alléchant. Ces deux là qui – d’ailleurs – avaient été éjectés suite à un bon bar fight entre les deux mêmes équipes l’année dernière… Avantage tout de même à Minnesota mais la franchise de Disney n’a pas froid aux yeux face aux meilleures équipes de la ligue.

Mais aussi…

Les Kings doivent assurer face à des Pistons privés de Cade Cunningham

Le Josh Hartico entre Knicks et Blazers à 1h30… si si ça existe

Les Mavericks reçoivent des Grizzlies orphelins de Ja Morant

Les Lakers reçoivent les Raptors à 4h30 et on peut presque appeler ça un LeBronico

Les Français de la nuit

Killian Hayes doit profiter de l’absence de Cade face aux Kings pour plus se montrer.

Rudy Gobert se déplace en Floride pour montrer à Mickey qui est le boss.

Rayan Rupert pour quelques minutes face aux Knicks ?

Evan Fournier est toujours sur le banc des New York Knicks.

Et en G League