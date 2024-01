Dominés par le Jazz à la maison cette nuit, les Bucks sont vraiment dans le dur en ce moment : 4 défaites en 5 matchs, manque d’énergie, une défense loin des standards attendus… bref ça va pas fort. Pour Giannis Antetokounmpo, Milwaukee manque d’une vraie identité.

41 points encaissés dans le premier quart-temps, onze tirs à 3-points concédés, des paniers faciles accordés en transition, des lignes de pénétration grandes ouvertes, trop de rebonds offensifs pour l’adversaire… Face à une équipe du Jazz sans complexe, qui aime courir mais qui n’est pourtant pas réputée pour son adresse extérieure, la défense des Bucks a pris l’eau lors des douze premières minutes.

Cet épisode, il n’est malheureusement pas isolé pour une équipe de Milwaukee qui fait partie des dix pires défenses NBA cette saison (22e). Tout l’inverse de ces dernières années quand les Bucks de Mike Budenholzer – et avec Jrue Holiday – étaient élite dans leur propre moitié de terrain.

“Lors de la première possession, Lauri Markkanen a marqué un 3-points et à partir de là, c’est devenu de pire en pire. Ils ont marqué 11 tirs à 3-points dans le premier quart, 16 à la mi-temps. Cela fait beaucoup de 3-points, je vais pas vous mentir. On doit faire un meilleur boulot sur notre défense à 3-points. Mais au final, si vous ne défendez pas les 3-points, ni les drives, si vous ne prenez pas les rebonds… Il faut qu’on trouve notre identité.” – Giannis Antetokounmpo

“Il faut qu’on trouve notre identité.”

Les mots sont clairs de la part de Giannis Antetokounmpo. Si l’arrivée de Damian Lillard (absent cette nuit) à la place de Jrue Holiday a aidé les Bucks à devenir l’une des meilleures attaques NBA, ainsi que l’une des meilleures équipes dans le money-time, elle a également bouleversé l’équilibre défensif de Milwaukee. Bouleversement lié aussi à l’arrivée d’un nouveau coach (Adrian Griffin) avec d’autres principes que ceux prônés par Bud.

Résultat : les Bucks n’arrivent plus à dominer sur le plan physique comme avant, ils n’arrivent plus à sortir les barbelés pour enchaîner les victoires. C’est ce qui faisait l’identité de l’équipe, la force de Milwaukee.

On n’est pas là pour dire que le transfert de Lillard est une erreur. On jugera de ça plus tard. Mais à l’heure de ces lignes, les Bucks ne ressemblent pas à une équipe suffisamment solide pour pouvoir reprendre le contrôle de la Conférence Est et retrouver les Finales NBA dans quelques mois. Si la saison est encore longue, il commence à y avoir urgence du côté de Cream City.

“On doit être meilleurs. On doit mieux jouer. On doit mieux défendre. On doit mettre plus de shoots. On doit plus se faire confiance. On doit être mieux coachés. On doit avoir une meilleure stratégie. Tout le monde doit être meilleur. Cela commence avec le responsable de l’équipement. Il doit mieux laver nos vêtements. Le banc doit être meilleur. Les leaders doivent parler plus fort. On a quatre mois pour s’améliorer, donc on va voir.” – Giannis après la récente défaite à Houston

Prochain test pour Milwaukee ? Face à Boston à la maison ce jeudi. Une belle occasion pour se relancer… ou pour voir la différence qui existe avec la meilleure équipe de la Ligue.

