C’est l’une des actions de la nuit. Elle implique Victor Wembanyama, mais cette fois-ci dans le rôle de la victime. Le géant français a en effet été bâché par le petit arrière des Warriors Gary Payton II.

Nous sommes dans le deuxième quart-temps. À la surprise générale, les Spurs mènent au score 46-41 face à des Warriors en mode portes ouvertes. Victor Wembanyama part alors en contre-attaque et fait passer le ballon derrière son dos face à Moses Moody. Ensuite, Wemby s’élève pour prendre un shoot main droite.

C’est alors qu’un certain Gary Payton II sort de nulle part pour lâcher un énorme contre.

GP2 SWATS WEMBY 😱 pic.twitter.com/4DnpZIxr2r

Le Chase Center explose, des fans se mettent à imiter le finger wag de Dikembe Mutombo, et GPII vient tout simplement de relancer son équipe après un début de match médiocre.

“Je suis probablement le plus petit joueur à avoir contré Victor Wembanyama (cette année en NBA).” – GPII après le match

Pour votre information, sachez que 36 centimètres séparent Gary Payton II (1m88) de Victor Wembanyama (2m24). Mais c’est une action on ne peut plus symbolique du joueur qu’est GPII : petit par la taille, grand par le cœur.

"I'm probably the smallest."

GP2 on being one of the few players to block Victor Wembanyama 💪 pic.twitter.com/fIOv7FJw51

Forfait lors des trois derniers matchs pour une blessure au pied, le fiston de Gary Payton a apporté l’énergie dont avaient besoin les Warriors pour assurer la victoire face aux Spurs cette nuit. Et il a donc quitté le match avec un sacré souvenir.