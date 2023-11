Les Nuggets déjà éliminés du In-Season Tournament

Champions NBA en titre, les Denver Nuggets de Nikola Jokic n’ont pas fait long feu lors du NBA In-Season Tournament. Ils sont en effet éliminés après leur défaite bien crade contre Houston cette nuit.

5 défaites en 7 matchs, une attaque en panne, Nikola Jokic trop seul… bref, cela ne va pas très fort pour Denver en ce moment. Et comme un symbole de leur méforme actuelle, les Nuggets ne verront pas les quarts de finale du In-Season Tournament.

Dominé par Houston vendredi soir, Denver affiche désormais un bilan de 2 victoires – 2 défaites lors des matchs du In-Season Tournament, avec une différence de points dans le négatif. Cela fait tomber les Nuggets à la troisième place de leur groupe derrière les Pelicans (3-1) et les Rockets (2-1), ces derniers pouvant encore finir premiers d’ici à la fin du mois.

Les Nuggets rejoignent ainsi Utah, Portland, Memphis, Dallas, les Clippers, Oklahoma City et San Antonio parmi les équipes déjà éliminées de la compétition.

Denver Nuggets, the reigning NBA champions, were eliminated from the NBA In-Season Tournament 😳 pic.twitter.com/HiUWNhxJhi

— BasketNews (@BasketNews_com) November 25, 2023

Pour rappel, le premier de chaque groupe se qualifie pour les quarts de finale du In-Season Tournament, en compagnie du meilleur deuxième parmi l’ensemble des groupes de la conférence.

Cette élimination prématurée est forcément une déception pour les Nuggets. Car même si l’objectif principal de la saison reste évidemment la défense du titre remporté en juin dernier, cela fait tache pour les champions 2023, actuellement dans le dur pendant que Jamal Murray continue de rater des matchs…

