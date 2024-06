Jordan Clarkson ne disputera pas le TQO avec les Philippines

Alors que le TQO pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 approche à grands pas pour les Philippines, on vient d’apprendre que Jordan Clarkson – pourtant star de l’équipe – ne fait pas partie des joueurs convoqués par le coach.

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir.

L’absence de Jordan Clarkson du roster des Philippines pour aller chercher une qualification pour les Jeux Olympiques au TQO de Riga risque de beaucoup faire parler aux Philippines. Et Tim Cone, le coach de cette sélection, a ses raisons de ne pas avoir convoqué l’arrière du Jazz. En effet, il a choisi de jouer la stabilité, et de s’appuyer sur le même effectif qui a pris part aux qualifications pour la Coupe d’Asie 2025, une liste de joueurs dont ne faisait pas partie JC.

“Ce tournoi (les qualifications pour la Coupe d’Asie 2025) est une préparation pour le suivant (les Jeux Olympiques 2024). On essaie de créer une alchimie et de travailler notre style de jeu. C’est pour ça que l’on fait tout ça. La victoire est importante, mais ce qui est plus important encore, c’est de faire toutes ces petites choses qui vont nous faire grandir en vue des prochaines échéances.” – Tim Cone