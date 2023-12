Alors que de nombreux joueurs anciennement agents libres deviennent transférables en ce vendredi 15 décembre, certaines franchises réalisent des petits ajustements pour compléter leur effectif. C’est le cas des Pacers et des Kings, qui ont respectivement signé James Johnson et Juan Toscano-Anderson.

James Johnson de retour à Indiana

Déjà chez les Pacers la saison dernière (18 matchs joués), James Johnson revient dans une équipe d’Indiana de plus en plus ambitieuse. L’ailier vétéran a signé pour un an afin de ramener expérience et dureté à la jeune formation guidée par Tyrese Haliburton. La prochaine fois qu’il y aura une bataille de ballon, peut-être que Giannis fera moins le malin avec Johnson dans les parages…

Free agent F James Johnson is returning to the Indiana Pacers on a one-year deal, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Johnson played for the Pacers last year. This will be his 15th NBA season. pic.twitter.com/et55WrHhTa

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 14, 2023

Juan Toscano-Anderson à Sacramento

Juan Toscano-Anderson a bientôt fait le tour complet de la Californie. L’ancien joueur des Golden State Warriors et des Los Angeles Lakers vient en effet de rejoindre Sacramento à travers un deal d’un an. Il évoluait jusqu’alors en G League, du côté de Mexico City où il était un peu comme chez lui. Difficile de savoir s’il aura un vrai rôle aux Kings, mais JTA apportera quoi qu’il arrive son hustle sur les ailes.

The Sacramento Kings are signing F Juan Toscano-Anderson to a one-year deal, sources tell ESPN. Toscano-Anderson — who’s had stops with the Warriors, Lakers and Jazz — has been playing with Mexico City of the G League.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 14, 2023

Mais aussi…

Les Spurs ont signé David Duke Jr. via un two-way contract. (Source : ESPN)

Les Hornets vont signer Nate Mensah via un two-way contract. (Source : ESPN)

__________

Source texte : ESPN