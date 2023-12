Suspendu indéfiniment par la NBA après avoir frappé Jusuf Nurkic au visage en début de semaine, Draymond Green enchaîne les dérives, à tel point que certaines de ses “victimes” commencent à ressentir de l’empathie pour lui. C’est notamment le cas de Rudy Gobert.

On connaît l’historique entre Rudy et Draymond. On sait que les deux ne passeront jamais leurs vacances ensemble, encore plus après l’incident du 14 novembre dernier quand Green a étranglé Gobert en plein milieu d’une embrouille entre les Warriors et les Wolves.

Malgré tout, ça n’empêche pas le pivot français d’avoir de la compassion envers son rival. Voilà ce qu’il a déclaré concernant Draymond Green suite à l’épisode Jusuf Nurkic (via ESPN).

“J’ai de l’empathie pour lui. On voit quelqu’un qui ne va pas bien au fond de lui et qui souffre. Si on laisse de côté le jeu et tout ça, vous ne voulez jamais voir quelqu’un aller mal, vous voulez le voir jouer chaque soir et être heureux.”

Ces déclarations du Frenchie suivent celles de Kevin Durant et Jusuf Nurkic, qui “espèrent voir Green recevoir l’aide dont il a besoin”. Parce que c’est bien de ça dont il s’agit aujourd’hui : Draymond Green a besoin d’aide pour mieux contrôler ses pulsions et ainsi éviter ces pétages de câble à répétition.

Steve Kerr speaks out on Draymond Green’s latest NBA suspension. pic.twitter.com/B9m2ynWWNf

— The Athletic (@TheAthletic) December 15, 2023

Steve Kerr, l’entraîneur des Warriors, pense que la suspension jusqu’à nouvel ordre infligée par la NBA est une “opportunité” pour Draymond de se regarder dans la glace pour changer radicalement de comportement. En est-il capable ? Toute la question est là, mais Dray n’a plus vraiment le choix à ce stade.

“Cela dépasse le cadre du basket” a déclaré Kerr. “Il faut lui donner l’aide dont il a besoin, pour lui, pour notre équipe, mais surtout pour le reste de sa vie. C’est quelqu’un que je connais depuis une décennie, que j’adore pour sa loyauté, son engagement, sa passion, son amour pour ses coéquipiers, ses amis et sa famille. C’est ce gars que vous voulez aider. Celui qui a étranglé Rudy (Gobert), qui a frappé Jusuf (Nurkic), qui a mis un coup de poing à Jordan (Poole), ce gars-là doit changer.”

Pour retrouver la bonne direction, Draymond, son agent Rich Paul et le manager des Warriors Mike Dunleavy Jr. ont récemment échangé sur la marche à suivre, avec un plan d’action incluant un accompagnement psychologique par des professionnels. Cela prendra le temps qu’il faudra, mais c’est une étape qui semble aujourd’hui indispensable pour éviter d’autres coups de sang à l’avenir.

Concernant son retour sur les parquets NBA, Green devra remplir certaines conditions établies non seulement par les Warriors, mais surtout par la Ligue. Il y en a du chemin à faire…

Source texte : ESPN