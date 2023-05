Le genre de gars que vous ne regrettez pas d’avoir embauché cet été ! Kentavious Caldwell-Pope a réalisé une performance au-dessus de ses standards dans ce Game 3 de finale de Conférence. Si Denver mène 3-0, c’est en partie grâce à ses coups de chaud dans les moments charnières du match !

Même si Denver a déroulé son basket dans le quatrième quart-temps, c’était loin d’être gagné d’avance pour les Nuggets. Le momemtum a été plusieurs fois du côté des Lakers mais les Pépites ont eu réponse à tout en permanence. L’une des plus grosses alertes côté Denver reste certainement la 4ème faute de Nikola Jokic à 7 minutes de la fin du troisième quart-temps. Michael Malone se retrouve donc obligé de le renvoyer sur le banc pour éviter le drame d’une 5ème faute. Pendant ce temps là, Denver doit affronter l’une des meilleures défenses de NBA sans l’un des meilleurs générateurs de décalages au monde qu’est le pivot serbe.

Sur le papier ça s’annonce très compliqué : Jamal Murray est certes en feu complet mais la défense des Angelinos se focalise pleinement sur lui à tel point qu’il n’inscrira aucun point dans ce quart-temps, à 0/5 au tir. Les role players sont donc appelés à la barre : Bruce Brown, Michael Porter Jr. mais surtout Kentavious Caldwell-Pope vont prendre leurs responsabilités en mettant des tirs essentiels. KCP est le vrai héros de ce fameux quart-temps crucial pour Denver en scorant 12 points à 4/6 au tir pour un magnifique 3/5 à 3-points !

Man, KCP hit some big shots in this one. This time of year sometimes you just have to go and get it. pic.twitter.com/HEookqeRnV

Il permet aux Nuggets de survivre aux minutes sans Jokic face à des Lakers qui déroulent en attaque. Sa ligne de stats est sans appel : 17 points, 3 rebonds, 2 interceptions à 6/10 au tir pour un 4/7 à 3-points ! Sans parler de son apport défensif toujours aussi précieux sur les lignes extérieures lorsqu’on connait les lacunes de Denver à l’intérieur de ce côté du terrain. Bref, la performance de KCP résonne comme un symbole collectif : les Nuggets ont un effectif profond capable de jouer par séquences sans ses superstars. Ce ne serait pas l’ultime case à cocher d’une équipe championne ça ?