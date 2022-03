Parmi les grands favoris en lice pour le début du premier tour de la March Madness hier, il y avait Gonzaga et donc Chet Holmgren. Ce dernier, considéré comme l’un des prospects pouvant potentiellement être sélectionnés avec le premier choix de la Draft 2022, n’a pas perdu de temps pour briller.

19 points, 17 rebonds et 7 contres, autant dire que Chet a plutôt dominé son sujet hier soir contre Georgia State. Bon, évidemment, ce n’était pas l’adversaire le plus féroce de la planète en face. Holmgren affrontait l’un des petits poucets de la March Madness et comme si l’écart n’était déjà pas assez grand sur le papier, la petite équipe basée à Atlanta a perdu en cours de route son pivot Eliel Nsoseme. Une blessure qui a fait très mal à GSU, vaillant pendant une mi-temps avant de craquer face à Holmgren et l’autre intérieur de Gonzaga Drew Timme (32 points, 13 rebonds). Mais Chet a tout de même montré pourquoi il est considéré comme l’un des prospects les plus intrigants et attendus de la prochaine Draft NBA : vrai mur défensif, du talent plein les mains, une mobilité rare pour un mec de 2m13, et globalement une grosse domination des deux côtés du terrain. Bref, un sacré phénomène ce Chet et pour couronner le tout, il a même démontré des petites qualités de playmaker (5 passes) intéressantes tout au long de la partie. Une entrée réussie donc pour Holmgren même si les Bulldogs ont mis un peu de temps pour se mettre en route. La suite désormais, c’est un affrontement samedi face à Memphis et l’intérieur Jalen Duren, considéré comme un lottery pick à la prochaine Draft. On a hâte !

Pour ceux qui n’étaient pas devant le match de Gonzaga hier soir, voici une petite vidéo de trois minutes qui reprend les highlights de ce grand bonhomme. Grand par la taille, et surtout grand par le talent.