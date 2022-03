John Collins out jusqu’à nouvel ordre : retour à l’infirmerie pour JC, la saison claquée d’Atlanta ne s’arrange pas

Hier soir, on a appris que John Collins, blessé au pied et au doigt, allait être rendu indisponible pour une durée indéterminée. Encore un coup dur pour les Hawks qui seront une nouvelle fois contraints de revoir leurs objectifs à la baisse.

Aïe aïe aïe, encore une mauvaise nouvelle pour Atlanta… Depuis plusieurs semaines, John Collins est souffrant et a du mal à jouer de manière efficace. Il avait déjà été mis au repos du 13 février au 4 mars suite à une blessure au pied, mais peu de temps après son retour, JC s’est blessé au doigt face aux Detroit Pistons (7 mars). Les analyses n’ont rien montré de négatif, alors le poste 4 a continué à jouer lors des deux matchs suivants malgré la douleur. Sauf que cette nuit, Shams Charania de The Athletic a rapporté que John Collins souffre d’une déchirure du fascia plantaire au pied droit, ainsi que d’une déformation en boutonnière au majeur droit (une lésion du tendon du doigt), ce qui va rendre indisponible le garçon pour une durée indéterminée.

Hawks forward John Collins has a plantar fascia tear in his right foot as well as damage to his right ring finger, sources tell me and @ChrisKirschner. Collins has been playing through pain for past several weeks, but will now be sidelined indefinitely.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2022