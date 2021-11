John Wall uniquement intéressé par un spot de titulaire à Houston ? Les sources l’affirment, Jean Mur dit le contraire, et nous on reste dans le flou

Titulaire, remplaçant ou toujours en tenue de citadin sur le bord du terrain ? On se demande bien de quoi l’avenir de John Wall sera fait. Le meneur a rencontré ses dirigeants ces derniers jours pour discuter de son rôle en cas de retour. D’après certaines sources, il ne retournera sur les parquets que s’il est la principale option des Fusées. Mais Jean Mur a démenti sur Twitter. Allez, on respire un grand coup et on regarde en détail les dernières nouvelles.

La NBA est un spectacle et certains font le show sans même mettre un ongle sur le terrain. Bizarrement c’est le cas de certains meneurs en ce début de saison. Depuis ce week-end, c’est au tour de John Wall d’être au centre des attentions, tout simplement car il en a marre de devoir trouver une nouvelle tenue de ville à chaque match des Rockets. L’ancien All-Star veut rejouer et les dirigeants des Rockets seraient presque d’accord avec l’idée. Hier les deux camps ont discuté de cet éventuel retour. Et selon ESPN, les discussions n’auraient pas abouti car Jean Mur voudrait être titulaire et carrément l’option numéro uno des Rockets. En NBA, c’est la norme pour un type qui palpe environ 44 millions de dollars par an mais au vu de la situation du joueur et des Fusées aujourd’hui, c’est peut-être un peu gourmand. Alors les Rockets auraient essayé de convaincre l’ancien dragster d’accepter un rôle en sortie de banc derrière les jeunots Kevin Porter Jr. et Jalen Green. Une condition que l’ancien All-Star n’aurait pas acceptée car comme les sources l’indiquent, il se verrait comme l’arme principale de la base spatiale. Ni une ni deux, c’est l’heure du rebondissement de l’épisode avec le principal intéressé, qui nie les faits sur Twitter.

Lol that’s a lie — John Wall (@JohnWall) November 29, 2021

On se demande bien qui dit la vérité et qui est un gros menteur. Seuls le coach Stephen Silas, Jean Mur et le manager général Rafael Stone savent réellement ce qu’il en est. Mais si le joueur est en bonne santé et qu’il accepte de revenir pour sortir du banc, il pourrait bien représenter un plus dans un roster où la jeunesse prime. John Wall c’est tout de même dix saisons en NBA, 613 matchs disputés et 19,1 pions de moyenne. L’expérience du joueur de 31 ans pourrait ainsi être bénéfique à la progression de Green et KPJ. Mais dans le même temps, on sait qu’à Houston l’objectif n’est pas vraiment de gagner des matchs. Donc Jean Mur, si tu veux jouer, c’est en sortie de banc et si possible sans réduire les chances de Houston de choper un gros pick à la prochaine Draft.

Oui, John Wall a fait part de ses envies de revenir sur les parquets NBA. Par contre, il dément les rumeurs à son égard concernant sa volonté absolue d’être la première option des Rockets. Qu’est-ce qui empêche alors le meneur d’être dans le roster ? Entre réunions, rôle à jouer, désaccords, mensonges… si la saga Ben Simmons vous plaît, réjouissez-vous car celle de John Wall ne fait que commencer.

Source Texte : ESPN, Jordan Schultz, John Wall