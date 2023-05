Jerry West et l’histoire de la création du logo de la NBA

Depuis la fondation de la Ligue, la NBA (et la BAA avant elle) a toujours eu un logo pour la représenter. Si plusieurs formats ont existé, l’un perdure depuis la fin des années 60 à aujourd’hui. Retour sur la création du dernier logo de la NBA, celui qui ressemble beaucoup à un certain… Jerry West.

Qu’est-ce qui figure à la fois sur un parquet, une balle de basket, un panier et un maillot ? Facile, le logo de la NBA. Représentation ultime de la Ligue, le logo est l’outil qui permet à la NBA de se faire reconnaitre. Ce logo, on le voit partout donc mais on n’y fait plus trop attention désormais, tant nos yeux sont obnubilés par les actions et les coups d’éclat des joueurs. Pourtant, ce logo bleu blanc et rouge n’a pas été créé par hasard et il ne sort pas de n’importe où.

Pour revenir à sa création, il faut prendre la machine à remonter le temps et faire défiler quelques décennies. Nous voilà donc en 1969. Les Celtics ont déjà une tripotée de bannières au plafond, Michael Jordan n’est qu’un gamin de 6 ans que personne ne connaît et la fameuse Ligue que nous suivons chaque nuit n’en est qu’à ses fondations. Si aujourd’hui la NBA semble toute puissante, à cette époque elle ne peut concurrencer les autres grands sports US comme le football américain et le baseball. À dire vrai, elle est même concurrencée dans sa propre spécialité par la ABA, une ligue rivale de basket.

1969 : la NBA en quête d’un nouveau logo

Afin de changer l’image de la Ligue, celui qui est alors commissaire de la NBA, Walter Kennedy, décide que le logo de la NBA doit faire peau neuve. Depuis la période BAA jusqu’à cette fin des années 60, plusieurs logos ont déjà été utilisés par la Ligue. Comme on peut le voir ci-dessous, le design est bien différent de ce qu’on peut connaître aujourd’hui.

As the @NBA celebrates its 75th anniversary this season, look back at the evolution of the league logo. pic.twitter.com/zhDmGx4z7n

— NBC Sports (@NBCSports) October 18, 2021

1969 doit donc marquer l’année du changement pour la NBA et Kennedy fait appel à Alan Siegel pour dessiner le nouveau logo de la Ligue. Qui est Alan Siegel ? Fondateur de l’entreprise Siegel and Gale, le designer a déjà un petit C.V derrière lui dans le monde du sport à la fin des 60’s. L’année précédente, il a supervisé la création du logo de la Major League Baseball (ci-dessous), conçu par Jerry Dior.

Walter Kennedy a accroché direct en voyant ce logo new look pour la grande ligue de baseball, il veut donc que la NBA ait quelque chose de ressemblant. En 2021, au moment des 75 ans de la Ligue, Alan Siegel avait expliqué à Shaun Powell, journaliste pour la NBA, les consignes qu’il avait reçu pour créer ce nouveau logo.

“Le commissaire Kennedy voulait un logo qui ait un lien de parenté avec la Major League Baseball, parce que la NBA avait beaucoup de mal à se faire une réputation à l’époque et voulait redorer son blason.”

Obligation donc d’utiliser le bleu, le blanc et le rouge, les couleurs américaines, pour attirer le public et il fallait également trouver un joueur qui ferait office de silhouette. En quête du joueur idoine pour le job, Siegel demande à l’une de ses connaissances, le photographe Wen Roberts qui travaille pour Sport Magazine, de consulter certaines de ses photos. Il tombe alors sur Jerry West immortalisé en train de dribbler et l’image lui plait. Cerise sur le gâteau, le guard des Lakers est une superstar de la Ligue, son dossier coche toutes les cases. Siegel a son modèle et la NBA son logo.

L’histoire pourrait s’arrêter là mais ça serait oublier que ce nouveau logo n’a pas fait l’unanimité. L’une des personnes qui a notamment eu beaucoup de mal à l’accepter… c’est Jerry West himself.

Jerry West, une relation compliquée avec le Logo

Si l’histoire entre la légende des Lakers et le logo est si compliquée, cela s’explique par plusieurs facteurs. Primo, il y a l’image que cela renvoie sur le joueur. Comme bon nombre de stars de la NBA, Jerry West a son surnom. Quelle surprise : “The Logo”. Une appellation qui n’a jamais plu au bonhomme, lequel ne voulait pas que les gens se rappellent de lui pour la ressemblance avec un dessin mais plutôt pour ses accomplissements passés.

Si West explique toujours qu’il est honoré d’une certaine façon, il n’aime pas être le logo, et en 2017 il avait carrément expliqué dans l’émission The Jump qu’il souhaiterait que la Ligue change la silhouette présente.

“Tout d’abord, j’aurais préféré que ce logo ne soit jamais divulgué. Non, je le souhaite vraiment. Je l’ai dit plus d’une fois. C’est flatteur que ce soit moi, et je sais que c’est moi, et c’est flatteur. Pour moi, j’ai joué à l’époque où ils ont commencé à commercialiser la ligue, il y avait cinq personnes qu’ils allaient prendre en considération. Je ne l’ai appris que lorsque le défunt commissaire Walter Kennedy m’en a parlé et que le New York Times a publié un grand article à ce sujet.” “Encore une fois, c’est flatteur, mais si j’étais la NBA, j’en serais embarrassé. Je n’aime pas faire quoi que ce soit qui attire l’attention sur moi, et quand les gens m’appellent The Logo, ce n’est tout simplement pas ce que je suis, point final. S’ils veulent le changer, j’aimerais qu’ils le fassent. À bien des égards, c’est ce que je souhaite.”

Pour beaucoup de joueurs, être le logo serait un honneur mais West n’aime pas cette mise en avant et on sent dans ses mots qu’il a une dent contre la NBA pour avoir utilisé son image tout au long de ces années. Le dirigeant actuellement aux Clippers dit même que la Ligue devrait être “embarrassée”. Pourquoi cet agacement ?

Cela nous amène à notre secundo. Le droit de la NBA à user de l’image de West. Fun fact qui n’est pas forcément connu du grand public : personne n’a demandé à Jerry West son autorisation au moment d’utiliser le logo. Alan Siegel a choisi une photo pour son design, la NBA a validé et hop c’était dans la boîte.

Pourtant la Ligue, à travers ses commissaires successifs, a toujours nié en bloc que le logo représentait Jerry West. Tout le monde le savait, Alan Siegel (le créateur donc) l’a même dit publiquement à plusieurs reprises mais la NBA a gardé le silence. Ce silence, il a une raison ou plutôt il a un coût. Faire usage de l’image de quelqu’un, c’est lui verser des sous, des royalties et la Ligue brasse des milliards chaque année. Dire que West est le logo, c’est lui offrir un sacrée pactole. Voilà pourquoi les dirigeants préfèrent faire profil bas.

Comme il l’a confirmé à Graham Besinger en 2017, Jerry West n’a donc jamais touché un seul centime pour ce logo, qui est pourtant sa représentation en train de dribbler ! Incroyable mais vrai. Le plus fou, c’est que dans le même article de 2021 où la NBA interviewe Alan Siegel, le nom de West est évoqué quasiment partout. Voilà le secret le moins bien gardé du monde.

Toujours en 2017, le logo a reçu un petit coup de neuf avec un changement de la typographie mais aussi des teintes différentes de rouge et de bleu et évidemment toujours Jerry West dessus. (il avait aussi subi quelques modifications pour les 75 ans de la Ligue)

En 2020, on s’est pourtant demandé si la légende Purple and Gold n’allait pas (enfin) passer le flambeau. Le drame de la mort de Kobe Bryant, autre star des Lakers, avait poussé certains joueurs, passés ou actuels à proposer un changement du logo avec la silhouette du Black Mamba. Un moyen d’honorer l’ancien numéro 24. La Ligue a finalement opté pour un autre hommage avec le trophée de MVP du All-Star Game, laissant son écusson intact. Comme depuis 1969, Jerry West est donc toujours en train de dribbler, toujours main gauche, le bras droit en protection pour éviter le retour du défenseur. Un logo et un symbole qui mettent des étoiles dans les yeux des fans du monde entier. Sans doute un peu moins dans ceux de Jerry West.

Source texte : The Jump / In Depth with Graham / NBA / LA Times