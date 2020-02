Le trophée de MVP du All-Star Game portera désormais le nom de Kobe Bryant : l’art de reconnaître une étoile qui brille plus que les autres

Depuis le décès de Kobe Bryant le 26 janvier dernier, la question se posait : comment la NBA allait-elle honorer l’une de ses légendes partie bien trop tôt… Une première réponse nous a été révélé hier par Adam Silver : le trophée de MVP du All-Star Game s’appellera désormais le Kobe Bryant Award.

C’est désormais officiel, le Kobe Bryant Award viendra dès ce soir récompenser le meilleur joueur du All-Star Game. Pourtant, au moment du décès de la légende angelino, beaucoup auraient pu imaginer quelque chose de plus marquant. On avait parlé du logo, d’un Kobe Bryant Day, de numéros retirés par tout le monde etc etc.. La NBA a finalement tranché, dans un premier temps peut-être, pour quelque chose de plus sobre mais néanmoins de très honorifique. Qu’est ce que le MVP du All-Star Game ? C’est l’idée de valoriser le meilleur parmi les meilleurs, la star parmi les stars… Avec 18 sélections au match des étoiles et 4 titres de MVP, l’icône purple and gold avait finalement le profil pour voir son nom adossé à ce trophée et Adam Silver ne l’a pas caché, au micro de Tim Bontemps d’ESPN.

« Nous avons essayé de réfléchir à la meilleure façon, ou à l’une des meilleures façons d’honorer Kobe. Il nous a quitté peu de temps avant les préparations du All-Star Weekend et je pense que l’une des choses qui ressort le plus avec Kobe, hormis ses cinq bagues de champion, c’est qu’il a été dix-huit fois All-Star et qu’il a égalé le record de MVP de l’événement. Cela apparaissait comme une façon appropriée pour l’honorer. »

Dans un sens, Silver a raison quand il dit que Kobe Bryant était une star du All-Star Game. Mais c’est une belle distinction mais qui n’aura de sens que… si les joueurs lui en donnent. Comprenez par là que récompenser le meilleur dunkeur ou showman d’un match d’exhibition sans intensité ni combativité avec le trophée de Kobe, c’est crade. Et ce serait même carrément gênant pour sa mémoire. Il faut que ce trophée… les joueurs aillent le chercher comme des morts de faim. Comme un petit morceau de viande dans une cage avec vingt fauves… ou plutôt vingt mambas. Ne nous faîtes pas dire ce qu’on n’a pas dit hein, Kobe aussi venait faire le show au ASG mais pourquoi ne pas donner une vraie signification à ce trophée ? Le match est une parodie de basket depuis des années et des années et là tu as l’occasion de lui donner un vrai sens. Qui se montrera le plus digne de Kobe Bryant ? Probablement que ce soir les joueurs le voudront tout particulièrement parce que l’émotion d’une première, en lien avec le mentor qu’il était pour les 3/4 d’entre eux. Mais tu peux en faire un trophée de dingue aussi. Un trophée qui n’aura jamais la même valeur que le MVP tout court mais si tous les All-Stars se bougent, tu pourras alors dire que tu as été le meilleur parmi les meilleurs. Alors il y avait KD, LeBron et Giannis à fond mais c’est moi qui ai gagné le trophée. C’est plutôt cool à raconter non ?

Kobe Bryant a été honoré par la NBA, très bien, à voir maintenant la place que les joueurs voudront lui donner mais ce soir l’émotion risque de prendre le dessus et certains ne voudront sans doute pas partager. Spoiler alert, la cote de LeBron est à 1,01.

Source texte : ESPN