Dans un Game 7 de Finales de Conférence, un match se joue parfois sur un centimètre, une seconde, voire même un dixième de seconde. On en a eu le meilleur exemple cette nuit avec le buzzer-beater de Derrick White, qui n’aurait jamais été accordé si les arbitres n’avaient pas ajouté du temps au moment des lancers-francs de Jimmy Butler.

Il suffit de faire un tour sur Twitter et de voir les posts de certains fans du Heat pour comprendre qu’il y a controverse.

@NBA how did this get turned into 3 seconds? Foul occurs at 2.5, red blows whistle after. According to you, it’s when the whistle is blown, not when foul occurs. The Heat won this game #BOSvsMIA pic.twitter.com/MPgIvtmSHa

— Sean Fryer (@seanfryer) May 28, 2023

We fd up all game but tell me how was the clock adjusted to 3 seconds when Jimmy wasn’t even shooting yet? pic.twitter.com/CXoG9RH04c

— JB (@AllUCanHeat) May 28, 2023

The nba is saying the foul occurred right here when Al Horford had his hand on Jimmy Butler.

Could you IMAGINE the outrage if this pictured right here was called a foul live… those .3-.6 seconds changed the outcome of the East🤷🏼‍♂️

Heat in 7🥲 goodnight pic.twitter.com/LUnNRGgB63

— Tanner Mountz (@TannerMountz) May 28, 2023

Nous sommes dans les dernières secondes du quatrième quart-temps. Les Celtics mènent 102-100 mais la balle est dans les mains de Jimmy Butler. Opposé à Al Horford, il se dirige vers le corner droit et finit par tenter un 3-points. Horford fait faute, ce qui donne donc trois lancers à Jimmy. Jusque-là, rien à dire. C’est ensuite que ça se complique.

Avant que Jimmy ne tente son premier lancer-franc, l’horloge indique 2,1 secondes à jouer. Comme cela peut parfois arriver dans ce genre de situation, les arbitres ajoutent un peu de temps au chronomètre s’ils estiment que des dixièmes de seconde se sont écoulés après le coup de sifflet. De 2,1 secondes, le temps restant passe à 3 secondes. Et c’est spécifiquement ce qui pose problème aux fans du Heat ce dimanche, surtout au vu du scénario final.

Juste derrière, après les trois lancers réussis de Jimmy, Derrick White a donné la victoire aux Celtics sur un buzzer-beater, lui qui a lâché la balle des mains à… 0,1 seconde de la sirène.

When Jimmy Butler was fouled on his 3-point attempt, there were 2.1 seconds remaining.

After review, the officials added 0.9 to the clock, and that ended up changing everything for the Heat and Celtics… pic.twitter.com/pnw39fVtjZ

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 28, 2023

Les arbitres ont-ils ajouté trop de temps à l’horloge avant le buzzer de Derrick White ?

Quand on rembobine la cassette pour visualiser à nouveau la faute d’Al Horford sur Butler, on a plus l’impression que le coup de sifflet est donné autour des 2,6 (2,8 selon certains, beaucoup moins selon d’autres) qu’à 3 secondes pile. Certes, on peut voir Horford entrer légèrement en contact avec Jimmy à 3 secondes, mais on entend le coup de sifflet des arbitres arriver seulement après, quand le pivot des Celtics laisse traîner son bras gauche au moment où Butler monte pour enclencher son tir.

D’où l’incompréhension des fans de Miami aujourd’hui.

That clock reset obviously a big deal, too. Foul pretty clearly hadn’t happened yet at 3.0. pic.twitter.com/OvOgyiUV2t

— John Hollinger (@johnhollinger) May 28, 2023

Dites-vous que si les arbitres avaient accordé ne serait-ce que 2,8 secondes au lieu de 3, le Heat serait aujourd’hui en Finales NBA et les Celtics en partance pour Cancun. Au lieu de ça, on aura droit à un Game 7 pour l’histoire lundi soir, dans la fournaise du TD Garden de Boston.