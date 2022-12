Battus par les Lakers ce dimanche soir, pourtant orphelins d’Anthony Davis, les Wizards ont subi leur 10ème défaite consécutive. Une atroce série sur ce mois de Noël, qui pousse la franchise de Washington au bord du précipice : gros mouvements à la trade deadline, ou un coach qui va bientôt sauter ?

C’est la soupe à la grimace dans la capitale américaine.

Encore une défaite cette nuit, encore une défense atroce, encore un manque de pertinence dans les choix effectués, et encore des vétérans qui ne pensent qu’à leurs chiffres.

Alors que Washington abordait le mois de décembre positivement, au sens propre comme figuré puisque le bilan des Wizards était de 11 victoires pour 10 défaites, le dernier mois de l’année n’a pas été tendre avec les hommes de Wes Unseld Jr. Côte Est, côte Ouest, à la maison comme à l’extérieur, tout le monde s’est fait plaisir face aux soldats de la capitale.

10 défaites consécutives, leur plus longue série depuis la saison 2012.

10 défaites de suite pour les Wizards. Et c’est pas comme si le programme allait s’alléger de sitôt… pic.twitter.com/lRV8BtH1nr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2022

Mais alors comment expliquer un tel merdier ?

Plusieurs éléments, dont une absence défensive terrible depuis quelques semaines : sur le mois de décembre seulement, Washington a la 27ème défense de toute la NBA. Et encore, c’est un miracle de finir à cette place quand on voit ce qui est proposé sur le terrain.

Wes Unseld Jr semble perdre également la main sur son groupe, quand on voit le peu d’efforts réalisés. Manque de leadership ou pas au sein du vestiaire, la réalité est que les joueurs ne veulent pas se défoncer pour le nom à l’avant du maillot, et si le speech de l’entraîneur commence à sonner creux, généralement ce n’est pas bon signe. Taj Gibson, qui avait justement été signé pour taper du poing sur la table quand il faut, n’a pas l’impact souhaité.

L’infirmerie, remplie aussi bien comme il faut, voit déjà des joueurs comme Bradley Beal et Delon Wright ne pas jouer sur les parquets. Quand vous enlevez votre meilleur créateur et votre meilleur défenseur extérieur, y’a pas de surprise. Pourtant, des garçons comme Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis font leur saison. Mais si l’effectif de Washington a du talent “sur le papier“, la sauce ne prend pas et les déceptions s’enchaînent.

D’où les interrogations sur le coach, et sur l’effectif à quelques semaines de la trade deadline : qui va sauter en premier ?

Le management de Washington peut tout à fait sombrer à l’Est et viser un haut choix de Draft, mais on a envie de dire… encore ?

Après avoir prolongé Bradley Beal et entouré l’arrière de la meilleure manière possible, le sort s’acharne sur les Wizards dont la suite des opérations ne va pas s’alléger. Avec du gros client au menu et un mood général très négatif, il va bientôt falloir sortir la hache et trancher.