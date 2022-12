Qui a dit que les Warriors avaient besoin de Stephen Curry ? Euh, tout le monde. On la refait : “qui a dit que les Warriors avaient besoin de Stephen Curry pour battre les Raptors cette nuit ?” Voilà, c’est mieux. Record en carrière pour Jordan Poole, 43 points, on respire à Golden State !

L’annonce de l’absence de Stephen Curry pour “plusieurs semaines” avait fait grincer quelques dents dans la baie de San Francisco, puisque couplée à celle d’Andrew Wiggins (n’a pas joué depuis deux semaines) et aux résultats moyens de la franchise championne NBA en titre cette bad news prenait alors des airs de goutte d’eau faisant déborder le vase. Un Chef absent, ses lieutenants inconstants ou blessés, un Draymond Green qui parle un peu trop et qui ne joue pas assez, bref ça tire la gueule à Golden State et certains esprits malveillants commençaient déjà ces dernières heures à parler de saison… foutue et par conséquent de… Lottery, mdr oh mais non ils vont pas faire ça quand même.

Avec un bilan de 14-16 avant le match de la nuit on pouvait en tout cas se poser la question de manière tout à fait légitime car au 18 décembre c’est un fait : les Warriors sont plus proches des dernières places que des premières.

Quelques heures plus tard on repousse finalement “l’échéance”, en d’autres termes on parlera du futur plus tard, car cette nuit Jordan Poole s’est chargé de faire sourire la fanbase des Warriors, un peu moins celle des Raptors. 43 points et 6 passes décisives pour la poupoule, à 14/23 au tir dont 5/11 du poupoulailler et 10/11 aux lancers, pour un coup de chaud synonyme de record en carrière pour le sixième homme catapulté par Draymond Green titulaire au gré des absences.

C’était face à des Raptors dans le dur (cinq défaites de suite), c’était un match parmi tant d’autres au cœur d’une longue saison, mais on va donc tout de même saluer la perf d’un mec qui en colle plus de 40 en NBA, car ils ne sont pas non plus nombreux à en être capable. Jordan Poole, lui, reste ce genre de mec assez injouable quand il est dans sa bulle, et il a donc prouvé cette nuit que, parfois, en l’absence du Chef, les commis pouvaient aussi régaler. Les images ? Allez, envoyez les images.