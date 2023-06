Son arrivée en NBA avec la première place de la Draft NBA 2023 a été magnifique. Victor Wembanyama a marqué les esprits et l’histoire du basket Français. Le récit ne fait que commencer pour le géant, mais il est déjà temps de regarder vers le futur. Est-ce que la France va à nouveau produire un phénomène de la trempe de Wemby ? Tout profil est unique, mais une chose est sûre : les jeunes prospects tricolores sont légion, et l’avenir s’annonce brillant !

# Génération 2005 : Zaccharie Risacher, Ilane Fibleuil, Tidjane Salaun, Alexandre Sarr

Risacher est le prochain Français qui devrait être appelé à la Draft. Ce sera l’an prochain, en 2024. Pour l’instant, la plupart des prédictions en parlent comme d’un potentiel prétendant au podium. Ailier à la longueur impressionnante, Zaccharie a été élu meilleur prospect de Betclic Élite en 2022 et 2023. Il jouera l’an prochain du côté de la JL Bourg, toujours dans notre beau championnat Français. L’occasion d’en profiter, puisque le talent est là aussi générationnel. Cette saison, il a participé à l’EuroLeague du côté de l’ASVEL, et joue actuellement la Coupe du Monde U19 avec les Bleus. 206 centimètres de talent, une vision du jeu déjà prête pour être sollicitée au niveau NBA. C’est ça qu’est bon !

De son côté, Ilane Fibleuil est aussi un solide espoir français. Avec son engagement du côté des Bruins de UCLA l’an prochain, l’objectif est clair : se préparer pour une potentielle entrée en NBA. On parle aujourd’hui d’un premier tour de Draft 2024 ou 2025. Arrière de 197 centimètres, il va profiter des nombreux départs dans l’effectif de l’université de Los Angeles pour faire son trou et prendre du temps de jeu en NCAA dès que possible. Au coeur d’un programme historique, il a l’opportunité unique de vivre une expérience unique et très formatrice pour la suite de sa carrière. Assurément un crack à suivre la saison prochaine.

Autre gros prospect de cette génération : Tidjane Salaun. Élément majeur des U21 de Cholet Basket alors qu’il n’a que 17 ans, le poste 4 des Mauges incarne beaucoup d’espoirs au sein du basket tricolore. Il s’est montré cet été aux scouts NBA venus en Europe sur différents événements, et sait qu’on parle déjà de lui aux États-Unis. À Cholet, il évolue dans un milieu fantastique, le centre de formation de CB ayant sorti plusieurs joueurs de très haut niveau qui ont réussi à rejoindre la NBA.

Alexandre Sarr n’a pas fait comme les autres bonhommes de cette liste. Il a choisi l’Overtime Elite, championnat dans lequel ont notamment évolué Amen et Ausar Thompson cette saison, pour progresser en direct des États-Unis. Il évoluera l’an prochain à Perth, en Australie, et suivra donc les traces de Rayan Rupert et Ousmane Dieng, qui avaient aussi fait le choix de la NBL pour se préparer à la NBA. Attendu au premier tour de la Draft en 2024, cet ailier-fort de 213 centimètres est le petit frère d’Olivier Sarr, ex-joueur du Thunder. Puissant, explosif, il aura une vraie carte à jouer aux États-Unis.

# Génération 2006 : Noa Essengue

Après deux années couronnées de succès au Pôle France, Noa Essengue a fait le choix de quitter l’encadrement fédéral pour finir sa formation en club. Pour l’instant, aucune information sur son point de chute mais il aurait visité les infrastructures d’Ulm en Allemagne, tandis que l’ASVEL tiendrait la corde concernant les clubs Français. Ailier de 205 centimètres, il a proposé la dizaine de points de moyenne cette année en troisième division, face à des équipes très solides. Un prospect pour une potentielle Draft 2026 ? Sans doute que oui, si sa progression continue aussi rapidement.

# Génération 2007 : Akram Naji, Kylian Michée

Déjà plusieurs performances à plus de 10 points en championnat Espoirs, alors qu’il n’a que 16 ans. Meneur d’1,90 mètre, il est l’une des belles promesses du basket tricolore, puisqu’il surnage déjà face à des joueurs plus vieux et expérimentés. Le fait de jouer dans un club professionnel l’aidera à faire la transition – pourquoi pas – en professionnel. De là à en faire un énorme prospect ? Peut-être pas, mais assurément un élément à surveiller ces prochaines années.

Kylian a lui choisi de suivre le chemin de Luka Doncic. Meneur au centre de formation du Real Madrid, il a été élu fin 2022 MVP d’un tournoi international, à Trieste en Italie. Mesurant 1,82 mètre, il profite du basket dans l’antre la plus célèbre du continent, et rêve sans doute de devenir le prochain joueur de la Maison Blanche à rejoindre la NBA. Cet été, il sera avec l’Équipe de France U16 pour différents tournois.

# Génération 2009 : Nathan Soliman, Aaron Towo-Nansi

Sorti de l’Hermine de Nantes et du Pôle Espoirs des Pays de Loire, Nathan Soliman est une pépite qui marche – pour le moment – dans les traces de Victor Wembanyama. 14 ans, 203 centimètres et une entrée au Pôle France avec deux ans d’avance. Un phénomène de précocité qui joue déjà avec l’Équipe de France U16, et qu’on pourra regarder évoluer à l’EuroBasket de la catégorie au début du mois d’août. Son poste d’ailier lui offre – avec sa taille folle – un atout pour déjà dominer. Rendez-vous à la Draft… 2028 ?

Aaron Towo-Nansi est une énigme. Il mesure 1,72 mètre, n’est pas un monstre physique. Pourtant, il joue en U18 France avec l’URB Rennes, et colle plus de 10 points de moyenne à des types de quatre ans de plus que lui. Techniquement, c’est un vrai prodige. La lecture de jeu est également magnifique. Il est sélectionné avec l’Équipe de France U15 pour une tournée de matchs cet été, et on pourra le retrouver du côté du centre de formation de… Cholet, dès la saison prochaine.

Source