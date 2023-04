La blessure au genou de Joel Embiid, contractée lors du premier tour des Playoffs, semblerait être plus grave que prévu. L’intérieur des Sixers serait très incertain pour le Game 1 face aux Celtics. On commence à flipper du côté de Philly.

C’est une info qui nous a mis une petite clim il faut l’avouer, la blessure au genou de Joel Embiid semble être plus grave qu’annoncée. L’indiscrétion sur l’état de santé de Jojo nous vient de Shams Charania, autant dire qu’elle est plutôt fiable et donc inquiétante pour les Sixers :

Sources: The knee injury 76ers star Joel Embiid suffered April 20 is considered to be more serious than a Grade 1 LCL sprain. He is currently doubtful for Game 1 vs. Boston.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2023