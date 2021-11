Rien de grave pour Joel Embiid : une IRM et ça repart, le genou du Process en a vu d’autres

Philadelphie a soufflé un gros ouf de soulagement. Alors qu’il souffrait de douleurs au genou, Joel Embiid a passé une IRM qui n’a rien décelé de grave. Le Camerounais préféré des fans des Sixers va revenir très vite pour terroriser les raquettes adverses.

Ces derniers jours, la fanbase des Sixers a dû avoir très peur. Non pas à cause des gosses en costumes qui arpentaient les rues pour Halloween mais bien à cause du genou de Joel Embiid. Ce n’est pas la première fois que l’intérieur est gêné par son articulation. Alors, quand dès le premier match de la saison Jojo a ressenti une douleur qui l’empêchait même de marcher, certains ont tourné de l’œil. Au lieu de s’arrêter, le All-Star a serré les dents pour continuer à distribuer des beignes pour sa bannière. Un état d’esprit exemplaire, tous les joueurs des Sixers ne peuvent pas en dire autant… En six matchs cette saison, Embiid a tourné à 21,2 pions, 8,7 rebonds et 1,7 contre par match, pas mal pour un géant au genou qui grince. Inquiet par la situation, le staff des Sixers a tout de même tenu à faire passer une IRM à son intérieur. Le résultat est venu rassurer tout ce beau monde et Joel devrait revenir dès le prochain match face aux Bulls dans la nuit de mercredi à jeudi. C’est donc un Dédé Drummond de gala qui a pris sa place la nuit dernière contre les Blazers avec une ligne de stats pas dégueu : 14 points, 15 rebonds, 7 assists et 5 interceptions en 30 minutes.

Embiid had an MRI on his sore right knee over the weekend which revealed no concerns, according to sources. Sitting this game is for rest, since Sixers have packed schedule. He’s expected back on Wednesday. https://t.co/Kve1flM3xW — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) November 1, 2021

Autre grand absent de la soirée du côté de Philadelphie, Tobias Harris. L’ailier qui a pris part à l’échauffement face à Portland a dû subitement quitter ses partenaires avant le match. Le garçon a été déclaré cas contact et Adam Silver ne rigole pas du tout à ce niveau-là. Le board des Sixers devrait connaître la date du retour d’Harris dans les prochaines heures. Selon Shams Charania de The Athletic, il pourrait rater plusieurs matchs.. Pas de Joel Embiid donc, pas de Tobias Harris et toujours pas de Ben Simmons, pour une autre raison. Les Sixers remplissent au max les billets d’absences, même si ça ne les a pas empêchés d’enfoncer encore un peu plus les Blazers cette nuit. Sans trois titulaires en puissance, les seconds couteaux ont fait le taf, ce qui a permis à Philadelphie de remporter un cinquième match dans cet exercice 2021-22. Avec seulement deux défaites, le début de saison est plutôt réussi malgré l’atmosphère bien étrange qui règne en Pennsylvanie. Prochain arrêt pour Jojo et ses potes : la réception des Bulls. La bande à Caruso est incandescente et affiche un bilan de 6 victoires pour 1 seule défaite. Pour son retour, le natif de Yaoundé aura sûrement à cœur de mettre à mal cette belle dynamique.

Le genou de Joel Embiid a grincé mais les serruriers de Philadelphie ont trouvé le remède. Résultat, rien de grave et un retour dès mercredi contre Chicago. Les Sixers vont pouvoir continuer leur marche en avant dans le sillage de leur franchise player.

