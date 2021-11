Cade Cunningham interdit de back-to-back jusqu’à nouvel ordre : prudence est mère de sûreté à Motor City

Selon les dernières infos, Cade Cunningham ne jouera pas les back-to-backs avec les Pistons. Le staff de la franchise du Michigan préfère jouer la carte de la prudence pour son meneur. Un seul but : éviter une rechute de sa cheville et intégrer Cade petit à petit.

Cade Cunningham est annoncé comme le nouveau bolide qui doit ramener la lumière et l’espoir au sein de la Rust Belt. Mais pour le moment, MotorCade passe beaucoup de temps au garage pour soigner une cheville capricieuse. Le numéro un de la dernière draft n’a mis les pieds sur un terrain NBA qu’à une seule reprise. Comme par hasard ses débuts correspondent à l’unique victoire des Pistons cette saison. Une victoire contre le Magic 100-103 dans un match où Cade Cunningham a joué 19 minutes pour 2 points, 7 rebonds et 2 assists. Pour info, la dernière fois qu’un premier choix de draft a commencé avec 2 unités au compteur, c’était un certain… Anthony Bennett, forcément ça fait flipper. Rassurons la fanbase des Pistons, Cade a montré des belles qualités lors de son premier match, notamment au niveau du hustle. Pour ce qui est de ses absences à venir lors des back-to-backs, elles sont justifiées par le staff qui ne compte prendre aucun risque. Tout est sous contrôle, comme l’a annoncé le coach de Detroit après l’absence du prodige lors du dernier match contre les Nets, dans des propos relayés par Rod Beard de The Detroit News :

« C’était le plan initial. Il ne peut pas jouer un back-to-back après un mois sans jouer, c’était la chose la plus prudente à faire. »

#Pistons Dwane Casey says the short-term plan is for Cade Cunningham not to play back-to-backs. — Rod Beard (@detnewsRodBeard) October 31, 2021

Pour le moment, on ne verra donc pas Cade Cunningham deux soirs d’affilée. Une mesure de précaution à court-terme prise par Dwane Casey et ses sbires. Le rythme de la NBA peut être destructeur pour des organismes fragiles, de nombreux joueurs talentueux en ont fait les frais par le passé. Les Pistons veulent éviter ça à tout prix pour celui qui incarne leur futur. Doucement mais sûrement, ils intègrent leur rookie pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Prochaine étape pour Cunningham : cette nuit face aux Bucks. Des champions en titre bien décimés avec au moins Brook Lopez, Donte DiVincenzo, Jrue Holiday et Khris Middleton absents mais un Giannis qui devrait quand même tenir sa place. Un scénario pratique pour Cade et ses Pistons, en quête d’un deuxième succès. Après ça, le rookie retournera se reposer en costard en fin de semaine. Les Pistons affronteront les Sixers et les Nets en back-to-back le 5 et le 6 novembre. La pépite pourra alors profiter d’un week-end à rallonge pendant que Kevin Durant s’occupera de ses coéquipiers. Le début de carrière de Cade Cunningham est ralenti par sa cheville mais on ne doute pas qu’après une bonne cure d’arnica, le phénomène nous montrera l’étendue de ses talents tous les soirs.

Les Pistons sont en reconstruction et le staff ne compte prendre aucun risque avec l’avenir de sa jeune star. Cade Cunningham n’enfilera pas ses pompes lors des nuits de back-to-back. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » sont les maîtres-mots de Dwane Casey de la Fontaine.

