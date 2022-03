Pour Dwane Casey, Cade Cunningham est le Rookie de l’année : « Il n’y a même pas débat en matière de talent »

Auteur d’une belle saison rookie, Cade Cunningham est en grande forme. Dynamique qui a incité son coach à déboucher la bibine. Eh oui, Dwane Casey a affirmé que le titre de ROY devait revenir à son protégé. Désolé Dwane, là on te suit moyen.

Depuis le début du mois de mars, Cade Cunningham est très fort. Sur les quatre matchs disputés, le rookie des Pistons tourne à 22,5 points, 9 rebonds et 5,8 assists pour un bilan de trois victoires. L’ancien joueur de l’Université d’Oklahoma State réalise une jolie saison rookie chez les Detroit Pistons. Drafté en numéro un l’été dernier, ses débuts furent compliqués dans le Michigan, ce qui l’a rapidement évincé de la course pour le titre de Rookie Of the Year. Le jeune homme de 20 ans dispose pourtant de réels arguments au niveau statistique puisqu’en 51 matchs joués, ses moyennes affichent 16,5 points, 5,8 rebonds et 5,2 assists. Pour Dwane Casey, son coach, Cade Cunningham est le Rookie de l’année, et ce, sans aucun débat possible.

« Il est le Rookie de l’année. Il n’y a même pas débat en matière de talent. J’ai vu beaucoup de joueurs. La seule chose qu’ils peuvent nous reprocher, c’est le bilan de l’équipe. »

Dwane Casey on Cade Cunningham: « He’s rookie of the year. It’s not even close as far as talent evaluation. I’ve seen a lot of players. The only thing they can hold against us is record. » — Omari Sankofa II (@omarisankofa) March 8, 2022

On appréciera l’objectivité légendaire de coach Casey, mais il soulève cependant un point intéressant. Lorsqu’il affirme qu’il « n’y a pas débat en ce qui concerne l’évaluation du talent », l’entraîneur considère que le titre de Rookie de l’année est décerné en fonction du talent intrinsèque des joueurs. Par extension, Casey considère donc que son joueur est plus talentueux qu’Evan Mobley, largement favori pour le titre de ROY cette saison. Les deux sont extrêmement talentueux, et si on est d’accord que Cade est peut-être plus « talentueux » en attaque que Mobley, le Cavalier est déjà un des meilleurs défenseurs de la Ligue en saison Rookie. Si ça ce n’est pas du talent. Rappelons également qu’il n’y pas de débat à avoir puisque le titre de ROY est décerné en fonction des performances réalisées sur l’ensemble de la saison, ainsi que sur l’impact que le joueur a sur le bilan de son équipe. Cette saison, Evan Mobley tourne à 14,6 points, 8,2 rebonds et 2,6 assists dans une équipe de Cleveland longtemps Top 6 de la Conférence Est et qui sera assurément en Playoffs cette année. Face à Cade Cunningham qui fait de belles statistiques dans une équipe de Detroit 14ème de l’Est, on peut aisément dire que le numéro trois de la Draft 2021 est le meilleur rookie cette saison. Sans rien retirer au joueur des Pistons, bien sûr.

Allez Coach, on arrête de chouchouter ses gamins et on ne fait pas le mauvais joueur. Oui, Cade Cunningham est un excellent joueur, qui a vraisemblablement une très belle carrière devant lui, mais cette saison le ROY s’appelle sans doute Evan Mobley. Pour un coach défensif, on aurait pu s’attendre à ce qu’il soit plus objectif le Dwane.

Source texte : Omari Sankofa II