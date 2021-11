Lou Williams pense prendre sa retraite en fin de saison : côté pratique, il enchaînera dans les stripclubs d’Atlanta

Il avait déjà songé à la retraite l’an dernier au moment de son trade chez les Hawks mais cette fois, ça pourrait bien être la bonne pour Lou Williams. Le combo guard se voit dire stop en juin prochain.

Déjà considéré comme l’un des meilleurs remplaçants de l’histoire, si ce n’est le meilleur, Lou Williams n’a plus grand-chose à prouver à personne. Scoreur le plus prolifique de l’histoire parmi les remplaçants et bientôt joueur le plus capé avec la second unit, Sweet Lou a fait le taf et son empreinte devrait durer longtemps dans les bouquins d’histoire de la Ligue. Toutefois, après seize ans à allumer tous les bancs adversaires avec des shoots insensés et des moments de pyromanie, le joueur sent que la fin approche. Interrogé par Taylor Brooks de Bleacher Report sur cette fameuse date, Lou-Will a indiqué qu’il pensait à juin 2022, c’est-à-dire à la fin de la saison actuelle !

Lou Williams tells me this season is probably his last season in the NBA. pic.twitter.com/rvMqe8GlNK — Taylor Rooks (@TaylorRooks) November 1, 2021

« J’ai été sélectionné quand j’avais 17 ans. La NBA est tout ce que je connais. Mais, même si vous pensez être préparé, vous ne l’êtes pas. Et c’est probablement ma dernière année. Donc, je me prépare mentalement pour ça. »

La retraite de Lou Williams serait un sacré coup de vieux pour ceux qui ont suivi la NBA sur les quinze dernières années. Dur de ne plus voir le nom de l’ancien Clipper associé à la course au sixième homme, un trophée qu’il a remporté trois fois ou plutôt qu’il a verrouillé sans contestation possible, les deux derniers en 2018 et 2019. On ne calcule plus le nombre de meneurs ou d’arrières qui ont fait des cauchemars en défendant sur son pick-and-roll, en mordant sur ses pump-fakes, en voyant les and one s’enchaîner. Lou Williams c’est l’illustration même de la box score où il faut faire défiler la page jusqu’en bas pour se rendre compte qu’aucun titulaire n’a marqué plus de quinze points mais que lui en a planté trente-cinq en trente-deux minutes. Que reste-t-il donc à accomplir pour ce cher Sweet Lou ? Aller gratter une bague, pourquoi pas ! Quoi de mieux pour finir en beauté ? Finalistes de Conférence l’an dernier, les Hawks ne partent pas parmi les favoris mais ils savent qu’ils pourront compter sur un Lou Will motivé comme jamais pour finir le boulot. Gros steal de la Draft 2005, où il a été sélectionné en… 45ème position, Williams est aussi un des derniers représentants de cette génération qui est passée directement du lycée à la NBA ! La fin d’une époque, sans le moindre doute. En attendant de voir si cette déclaration se confirme, profitons simplement des derniers mois du natif de Memphis, on ne reverra pas un phénomène pareil avant quelque temps.

Lou Williams est prêt à raccrocher les baskets en juin prochain et il semble décidé. Dernier tour de piste pour Sweet Lou avant de profiter d’une retraite bien méritée ? Quelque chose nous dit que les établissements nocturnes d’Atlanta vont avoir un bon client d’ici un an.

Source texte : Bleacher Report