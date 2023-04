On savait que Jamal Murray adorait les Playoffs, et bien le meneur des Nuggets a confirmé la tendance cette nuit face aux Suns lors du match 1 de la demi-finale de conférence. 34 points à 13/24 au tir dont un superbe 6/10 à trois points. Ajoutez à cela 9 passes décisives et vous obtenez une performance majuscule.

34 points, 9 passes, 5 rebonds, 2 interceptions à 13/24 au tir dont 6/10 à 3 points.

Que dire du match de Jamal Murray cette nuit face aux Suns ? Déjà en très grande forme dans la série contre les Wolves avec notamment deux matchs à 35 et 40 points, le meneur de Denver a remis le couvert cette nuit en écrabouillant Phoenix. Victoire 125-107 et une perf’ de All-Star, sans doute de quoi donner quelques regrets aux votants du dernier match des étoiles.

Au menu : une adresse impressionnante tout au long de la partie. Le garçon termine à 60% de réussite derrière l’arc (6/10) et à plus de 50% sur l’ensemble du match.

Mal 😮‍💨 14 PTS / 1 REB / 5 AST at half pic.twitter.com/et6eIIs7lJ — Denver Nuggets (@nuggets) April 30, 2023

En plus de sa précision diabolique, Jamal Murray a parfaitement orienté le jeu de son équipe tant dans son rythme que dans ses choix. Avec 9 passes décisives, il a été le moteur de la machine collective des Nuggets, qui semblait quasi inarrêtable.

Son dernier quart-temps transforme son bon match en un excellent quand il prend feu pour définitivement enterrer les derniers espoirs de Phoenix. Un circus-shot incroyable et deux bombes du parking plus tard et l’affaire était entendue. Monstrueux Jamal Murray.

Regardez le, le panier fait la taille du NEVADA.pic.twitter.com/t6D3pU1SA6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2023

Denver et Jamal Murray ont montré qu’ils étaient prêts à en découdre dans cette série, et si le collectif du Colorado maintient ce niveau, les Suns ont du souci à se faire.