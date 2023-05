Décisif sur le terrain, Kevin Love joue assez peu mais joue bien. Membre qui compte dans la rotation d’Erik Spoelstra, le vétéran de 34 ans est impactant, tant dans ses qualités de leadership que dans sa science du jeu.

Arrivé des Cavs à l’intersaison après être sorti de la rotation de Cleveland, on ne s’attendait sûrement pas à un tel rendement du vétéran, mais il faut croire que l’air de South Beach permet à Kevin Amour de se bonifier et de donner ses meilleures saveurs. Habitué des campagnes de Playoffs, il est aujourd’hui précieux dans la rotation de Miami et impactant sur les minutes dont il dispose.

En moyenne, Love joue 20 minutes sur ces rencontres de postseason et tourne, s’il vous plaît, à 43% de réussite à 3-points. Avec ça, il apporte sa contribution au rebond, continue d’être un spécialiste pour provoquer des passages en force (au grand dam de Giannis…), et envoie même des caviars en transition, comme à l’époque où il jouait avec un certain LeBron James. Alors Spoelstra compte sur lui dans les moments importants. Erik n’est pas du genre à mettre un joueur sur le terrain par bonté d’âme, Love est bel et bien un atout pour l’équipe floridienne. Et Kevin le sait. Il a récemment déclaré via The Athletic :

“Je peux apporter une plus-value à n’importe quelle équipe de cette ligue.”

Son expérience dans la Ligue (15 saisons, presque 70 matchs de Playoffs) n’est plus à prouver et elle se traduit en chiffres sur les dernières rencontres du Heat. Prenons ses +/- sur les matchs de Playoffs remportés par Miami :

Game 1 (demi-finale) face aux Knicks : +3 (9 points marqués)

Game 5 (1er tour) face aux Bucks : +13 (15 points marqués)

Game 4 face aux Bucks : -6 (6 points marqués)

Game 3 face aux Bucks : +3 (6 points marqués)

Game 1 face aux Bucks : +5 (18 points marqués)

Vous l’avez compris, ses performances au-delà du scoring sont positives pour la dynamique d’équipe (presque) à chaque fois qu’il est sur le parquet. Le garçon est aujourd’hui titulaire et accompagne ses stars à merveille dans cette folle campagne 2023 du Heat.

En mettant de côté tous les aspects statistiques évoqués, Love est un bosseur de l’ombre qui accepte un rôle ingrat pour faire briller les copains et amener une dynamique collective. Son énergie déployée est indispensable dans une campagne de Playoffs. Et cela Erik Spoelstra l’a bien compris…

Kevin n’est qu’amour, facilitateur et bosseur de l’ombre. Que du bonus pour une équipe de Miami qui n’en finit plus d’étonner sur ces Playoffs.

Source texte : The Athletic