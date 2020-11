Les highlights de la saison rookie de Stephen Curry : 166 tirs du parking en saison 1, le gosse annonçait déjà la couleur

Ca commence le 30 octobre 2009 sur le parquet des Suns, avec un premier message. Depuis ? 2 965 messages de plus, faut se rendre compte hein. Troisième place all-time, à, allez, deux saisons de cartonner Ray Allen pour s’emparer de la première place pour… très longtemps probablement. Allez, grand saut onze ans en arrière, quand un petit bonhomme venu de Davidson nous teasait une carrière exceptionnelle à grands coups de daggers.

Sors plus vite Lou Amundson, sors plus vite. Ce genre de cris du cœur venu d’un coach, on l’aura finalement entendu chaque soir ou presque depuis onze ans. Un premier tir dans l’Arizona puis des centaines, des milliers même. La saison rookie de Stephen Curry ? 166 tirs du parking, déjà, avec ce qu’il faut de feintes discriminantes, de regards trashtalkiens, de regards énervants et de paniers avec la faute. De Playoffs il n’y aura pas avant 2013 mais déjà un vent nouveau soufflait sur la Ligue, porté par un gosse qui préfère donc s’arrêter en pleine contre-attaque pour balancer un tir à neuf mètres alors que deux copains sont ouverts dans les corners. PARDON ? Oui mais ça rentre, alors on la ferme et on kiffe. Ty Lawson ou Andrea Bargnani font partie des premières victimes d’une liste qui compte aujourd’hui environ 500 joueurs, liste aussi grande que le talent du gamin et ce dès sa saison rookie donc, pendant que les Wolves s’éclataient avec les deux joueurs qu’ils avaient cru bon de sélectionner avant Steph : Jonny Flynn et Ricky Rubio.

Sur ces quelques notes étranges et cette envie de suicide des fans de Minny on vous laisse désormais déguster ces deux petites minutes d’avertissement, un avertissement suivi d’une punition qui dure depuis maintenant plus de dix ans. Et nous ? On se retrouve dans quinze ans pour parler de la saison rookie de Trae Young, forcément.