Les Raptors se cherchent toujours leur maison provisoire : plutôt Nashville, Tampa ou Kansas City ?

On vous en avait déjà parlé et cela se confirme : les Toronto Raptors vont devoir se trouver un pied à terre sur le sol américain le temps que la situation sanitaire s’améliore. Si Louisville avait déjà été citée comme terre d’accueil, c’est à présent au tour de Nashville, Tampa mais aussi Kansas City de pointer le bout de leurs nez.

On a connu l’interruption de compétition, la bulle, le décalage de la reprise et maintenant nous pourrions voir un déménagement contraint et forcé : merci 2020 de toujours nous offrir de nouvelles saveurs. Seule franchise basée en dehors du sol US, Toronto va devoir se trouver une nouvelle maison pour éviter les déplacements entre les deux pays. Forcément, les fans canadiens vont bader à l’idée de voir leur équipe bouger, même temporairement, mais la question qui se pose est surtout de savoir où ils vont débarquer. Si le nom de Louisville a déjà été mentionné, rien n’a été officialisé et pour cause, les Raptors veulent prendre leur temps pour choisir leur terre d’exil. Cette semaine, le board s’est ainsi déplacé à Nashville pour prendre un peu la température dans la ville et peut-être même visiter la Bridgestone Arena. Si cette visite peut constituer une preuve que la ville du Tennessee gagne des points, rien n’est acté à l’heure actuelle selon Sports Illustrated et des villes comme Tampa en Floride ou Kansas City dans le Missouri ont encore leur carte à jouer. Concernant cette dernière, une réserve peut quand même être posée vu les récentes manifestations d’associations qui encourageaient les Raptors et la NBA à ne pas choisir leur ville du fait des violences policières envers les noirs…

Une arrivée à Nashville signifierait que le Tennessee se verrait temporairement offrir un derby avec la présence de Memphis à très courte distance. D’un autre côté, voir les Raptors arriver à Tampa, ville située à l’ouest d’Orlando pourrait donner un petit plan à trois avec les copains de Miami. Chacun ses préférences hein.. Toujours est-il que la NBA devrait reprendre, sauf changement inattendu, le 22 décembre et que ça ne laisse que quelques semaines pour déménager et prendre ses marques en vue du camp d’entraînement. Sans doute que les joueurs aimeraient pouvoir se poser un peu avec leurs familles en amont aussi. Plutôt normal quoi.

Les Raptors pourraient donc déménager dans le Tennessee ou en Floride dans les prochaines semaines et ça risque de donner des situations marrantes en cours de géo. Timmy, tu sais où est situé Toronto ? Bah à côté de Disney madame quelle question, j’y suis allé cet hiver. Quand on pensait que la situation ne pouvait pas empirer…

