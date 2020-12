Preview de la soirée NBA : l’heure de la rentrée approche, on continue l’appel avec quatorze franchises sur le grill

On continue la préchauffe ? Allez, on laisse rien refroidir et on enchaîne tout de suite avec une nouvelle soirée de cette douce et suave pré-saison, toujours l’occasion de retrouver un bon rythme pour les joueurs sur le terrain comme pour nous (dans notre lit). On n’oublie pas le réveil et on note le programme, vamooos !

Sept matchs au menu cette nuit, et les fans de quatorze franchises en transe pour retrouver leur équipe après parfois neufs mois d’abstinence. Cavaliers, Warriors, Wolves et Hornets, cette cure vous a peut-être fait du bien mais on replonge dès ce soir… même si, neuf mois plus tard, pas sûr que votre franchise ait accouché d’une bien belle équipe. Mais pour tout le monde en tout cas, voici la carte de ce soir :

1h : Spurs – Thunder : vous avez peur de ne pas vous réveiller ou simplement vous endormir en attendant ce San Antonio vs OKC ? Souvenez-vous simplement qu’il fut un temps pas si lointain où il était synonyme de finale de conférence Ouest mettant aux prises deux Big Three, Duncan-Parker-Manu et KD-Russ-Harden, alors cette simple pensée vous fera bondir et regarder ce match. N’oubliez simplement pas la bassine d’eau à côté de vous pour vous mouiller la nuque en voyant les nouveau Big Three DeRozan-Murray-Poeltl d’un côté, en l’absence probable d’Aldridge, et Shai-Gilgeous-Alexander de l’autre. Le Thunder qui pourrait faire ce soir sans, inspiration, Luguentz Dort, Darius Bazley, Al Horford, Justin Jackson, Ty Jerome, le respect, Josh Hall et Darius Miller. Expration. De quoi voir du Théo Maledon ? Let’s gooo !

1h : Cavaliers – Pacers : bel affrontement entre deux équipes ayant vécu un sweep dans leur dernière apparition respective en Playoffs… Voilà c’était cadeau, sinon, le coup de balai les Pacers ne l’ont pas vraiment subi puisque Victor Oladipo est toujours présent dans sa franchise-préférée-qu’il-adore-plus-que-tout-et-qu’il-n’a-jamais-voulu-quitter, alors que T.J. Warren sera pour sa part abse,t car encore souffrant de quelques brûlures pour avoir trop pris feu dans la bulle. Dans l’Ohio, petite excitation chez la Cavs Nations qui attendent leur rookie Isaac Okoro de pied ferme pour revoir un soupçon de défense pour la première fois depuis 2018.

1h : Hornets – Raptors : on connaît l’expression « se lancer comme un frelon » (laissez-nous, elle existe) et on devrait même en avoir l’image cette nuit, toujours à 1h du mat’. Les premiers pas de LaMelo Ball, la première minute de Gordon Hayward avec l’immense goutte de sueur sur le front de tout Charlotte et un avant-goût d’une saison dont on attend surtout le maillot, voilà ce que l’on devrait voir en Caroline du Nord. En revanche les Raptors sont, eux, attendus comme les dix-huit 3-points tentés par Aron Baynes pour bien montrer qu’il est estampillé NBA 2020.

2h : Wolves – Grizzlies : place au bestiaux de la soirée. Du loup, de l’ours, du lionceau avec Anthony Edwards, du jaguar avec Ja-guard-Morant (lisez ça très vite, ça passera), du gros matou avec KAT (qui fera peut-être coucouche panier) mais aussi ce bon gros buffle de Jonas Valanciunas. Une visite au zoo à 2 heures du mat’ qui imposera sa dose de pop-corn. Deux équipes athlétiques qui voudront faire parler les muscles pour tenter de se faire les dents au sein d’une conférence Ouest plus djeungueule que jamais et qui devrait leur mener la vie dure. Pas mal de questions pour ces deux teams et quelques éléments de réponses à voir dès soir.

2h : Bucks – Mavericks : finies les vacances, début d’Holiday. Voilà le programme d’une (très) grosse affiche sponsorisée par les stylos BIC, un match particulier pour des Bucks que l’on attend revanchard et avec le couteau entre les dents pour taper du poing sur la table d’entrée de jeu, et dont l’attitude de leur superstar sera scrutée de très près. Pas le problème de Luka Doncic et sa team qui, eux, misent sur la continuité et devraient, en l’absence de Porzingis qui se remet le ménisque où il doit être, continuer à peaufiner leur jeu léché. Du beau basket en prévision avec les débuts de Bogdan Bogdanovic.

2h30 : Warriors – Nuggets : là aussi du gros client au programme avec deux contenders de l’Ouest. Si les Guerriers prieront pour éviter une blessure supplémentaire, nous devrions néanmoins voir Stephen Curry jouer une vingtaine de minute. Raison, en théorie, largement suffisante pour rester éveillé. Si vous faites les difficiles, sachez que les Nuggets ne sont plus rentrés sur un terrain sans mettre leur vie en jeu depuis 2019 et devraient essayer de retrouver leurs marques rapidement pour entamer au mieux la saison. On pourrait voir avec parcimonie du Jamal Murray ou du Nikola Jokic mais on pourra toujours compter sur les débuts de Facundo Campazzo ou le retour de Bol Bol pour nous intriguer un peu.

3h : Jazz – Suns : c’est tard car c’est à l’Ouest, mais c’est à l’Ouest donc c’est bon. Restant sur huit succès et zéro défaite, donc en raisonnant par l’absurde la meilleure équipe de la bulle (c’est mathématique), les Suns devraient étrenner leur tout frais et tout beau back-court Chris Paul-Devin Booker pour composer une belle partition dans l’Utah. Côté soulmen, pas de Ben l’oncle, pas de Mike Conley laissé au repos, pas de Royce O’Neale qui fait du frais ni probablement de Bojan Bogdanovic après avoir manqué les Playoffs pour un poignet en miettes… Enfin bref, on peut enlever la moitié des titulaires tant qu’il reste Donovan Mitchell pour nous en mettre plein la vue et Rudy Gobert pour qu’on sorte enfin à 3h notre camembert… on signe.

Une bien belle deuxième soirée avec entrée-plat-dessert. Reste à voir qui va payer l’addition, mais à ce petit jeu là, on a plusieurs clients potentiels qui devraient voir un tarif salé. Quatorze franchises ce soir, dis hier, il reste donc six malheureuses fanbases en attente. Ne vous en faites pas, la suite arrive très vite.

