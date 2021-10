La blessure de Patrick Williams redéfinit les rôles à Chicago : Javonte Green, l’homme de la situation ?

La terrible nouvelle est tombée hier soir : touché au poignet, Pat Williams devrait rater le reste de la saison régulière. Gros coup dur pour les Bulls, qui sont vite retombés de leur nuage après un début de saison prometteur. Mais comment combler l’absence du sophomore ? Faites entrer Javonte Green.

Hier, à chaud, on avait mentionné les différentes options pour le coach de Chicago Billy Donovan suite à la mauvaise nouvelle concernant l’absence prolongée de Pat Williams. Parmi les noms cités : Javonte Green. Si on n’écarte aucune possibilité et que des joueurs comme Troy Brown Jr., Derrick Jones Jr. ou Alize Johnson peuvent potentiellement voir leur rôle grandir, Green semble quand même tenir la corde pour remplacer Williams dans le cinq. Qu’est-ce qui nous fait dire ça ? Plusieurs raisons. La première, c’est que Javonte était déjà titulaire en présaison quand Patrick était à l’infirmerie. Pour rappel, Williams souffrait d’une grosse entorse à la cheville et c’est bien Green qui a commencé les matchs aux côtés du quatuor Lonzo Ball – Zach LaVine – DeMar DeRozan – Nikola Vucevic. Une présaison dans laquelle Javonte était plutôt convaincant dans son rôle d’energizer / défenseur. Et c’est ainsi qu’on en arrive à la deuxième raison. Car sur le début de la régulière, Green a continué à apporter ses qualités au collectif de Chicago, mais cette fois-ci dans un rôle de boosteur en sortie de banc. Pendant les 15-16 minutes qu’il a passées sur le terrain en moyenne sur les cinq premiers matchs de la saison, Javonte a apporté une intensité maximale ainsi que ses qualités de perturbateur défensif. Dans le money time face aux Knicks, sans Williams, on a vu Green sur le terrain lors des possessions défensives. La preuve que Billy Donovan compte beaucoup sur lui. Souvent, quand l’ancien joueur des Celtics est sur le parquet, il y a un surplus d’énergie au sein de l’équipe de Chicago. Il se bat sur les ballons, il a des capacités athlétiques intéressantes qui lui permettent de lâcher des big plays, et il aime faire le sale boulot. Typiquement le genre de joueur qu’on kiffe à Chicago. D’ailleurs, si l’on en croit Jake Fischer de Bleacher Report, certains membres du staff des Bulls envisageaient déjà un rôle de titulaire pour Green avant que Pat Williams se blesse.

Expect Javonte Green to slide into Chicago’s starting unit after the unfortunate injury to Patrick Williams. Green started three Bulls preseason games, and was already drawing consideration from Chicago staffers before Williams went down. — Jake Fischer (@JakeLFischer) October 29, 2021

Alors évidemment, on ne dit pas que Javonte Green est la solution à tout hein. Un peu comme Pat Williams, on ne peut pas dire qu’il représente une menace offensive pour l’adversaire. Ça peut courir en transition mais son shoot ne fait pas flipper grand monde (même s’il peut planter dans le corner), et puis globalement les Bulls perdent des centimètres s’ils décident effectivement de remplacer Williams par Green. On adore l’impact du garçon dans son rôle de mini power forward (1m96) mais la taille, quoi qu’on en dise, ça compte. Pour autant, avec ce qu’il a montré jusqu’ici et le fit qui semble correspondre avec des joueurs de ballon comme Ball, DMDR, LaVine et Vooch, Javonte Green semble représenter la meilleure option poste pour poste pour Donovan aujourd’hui. Et si ça se confirme, ça sera une belle opportunité à saisir pour ce joueur de 28 ans qui n’a pas souvent eu de grandes responsabilités lors de ses deux premières saisons en NBA, que ce soit à Boston ou à Chicago. Certes, Green avait obtenu pas mal de minutes en début de saison dernière chez les Celtics en sortie de banc, mais ça n’a pas duré et puis il a ensuite été transféré dans la Windy City à la trade deadline. Aujourd’hui, même si Billy Donovan risque de bricoler pas mal pour trouver la meilleure formule afin de combler l’absence longue durée de Pat Williams, Green a potentiellement un spot de titulaire pour lui sur l’année. Des opportunités comme ça, ça n’arrive pas tous les jours.

Avec un programme archi tendu lors des semaines à venir, les Bulls auront besoin de joueurs qui step-up en l’absence de Pat Williams. Mais s’il y en a bien un qu’on surveillera de près, c’est Javonte Green. C’est le moment de tout lâcher garçon !