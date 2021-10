Preview Sixers – Hawks : « Souviens-toi l’été dernier », starring le mec qui refusait de shooter

Au milieu d’une nuit particulièrement dense, Sixers et Hawks se retrouvent pour régler leurs comptes. Quatre mois après une demi-finale de Conférence aux énormes conséquences, il y a comme une odeur de vengeance dans l’air.

21 juin 2021 : une date qui restera gravée dans l’esprit de tous les fans de Philadelphie. Depuis cette élimination en demi-finale, plus rien n’est pareil dans la cité de l’amour fraternel. Doc Rivers et Joel Embiid ont sorti les grosses punchlines dans la presse, Ben Simmons a vidé sa maison pour demander un trade et le beef est carrément devenue une saga qui a fait passer Dallas pour un show mou et sans rebondissements. Tout ça, c’est la faute indirectement des Hawks, d’un dégarni trop bouillant, d’un John Collins trop spectaculaire et d’un Kevin Huerter qui sort son match de l’année au Game 7. Au risque de reprendre une phrase d’un film culte : pas d’élimination, pas de grabuge médiatique. Pas de grabuge médiatique ? Pas de drama. Pas de drama ? On vous laisse finir. Cette nuit, l’occasion est belle de venir remettre les pendules à l’heure, de conjurer le mauvais sort et d’apporter un peu de tranquillité au sein d’une équipe qui cherche par tous les moyens à se rassurer. Vaincre les Hawks sans Ben Simmons et avec un Joel Embiid qui traîne la patte serait un bon message envoyé à la fanbase. Oui, la demi-finale était un accident industriel, un bon gros choke, mais il y a assez de talent pour aller taper ces faucons et viser haut, une fois de plus. Enfin, ça, c’est le scénario rêvé du côté des Sixers.

Du côté d’Atlanta, on est plutôt du genre à se délecter de tout ce foutoir. Ne comptez pas sur Trae Young et ses copains pour aller demander pardon, d’autant que les Piou-pious ont leurs propres problèmes à gérer. Le début de saison n’est pas si mauvais mais les Hawks font face à leur plus gros danger : eux-mêmes. Cette année, l’équipe ne bénéficie plus de l’effet de surprise et il ne faudra pas espérer voir les autres équipes sous-estimer Atlanta. La suffisance, c’est d’ailleurs l’autre danger qui guette Nate McMillan et ses ouailles. Forte d’un nouveau statut, l’équipe de Géorgie doit jouer avec la même intensité tous les soirs, qu’il s’agisse des Nets ou des Pistons en face. Le match a Cleveland a prouvé que cela pouvait leur jouer des tours, même si les Cavs n’ont pas l’air de vouloir être un souffre-douleur sur ce début de saison. Face à une équipe autrement plus référencée, on devrait « normalement » voir le meilleur visage des Hawks.

Sixers-Hawks, ce n’est peut-être pas l’affiche de la nuit (Bulls-Jazz ?) mais c’est un match qui sent bon la poudre. Les uns veulent venger l’affront, les autres se feront une plaisir d’appuyer là où ça fait mal et ça pourrait nous donner un cocktail bien explosif. Rendez-vous à 1h30 pour le début des hostilités.