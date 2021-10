Kenny Atkinson blessé à la jambe et indisponible pour les Warriors : même sur le banc les os des Dubs sont fragiles

Arrivé cet été dans la Baie en remplacement de Jarron Collins, Kenny Atkinson espérait pouvoir être un facteur du renouveau des Warriors. Malheureusement pour l’ancien coach des Nets, une vilaine blessure à la jambe pourrait le priver de banc pendant un moment.

Lorsqu’on pense blessure, notre premier réflexe est souvent de chercher dans les rosters pour voir qui est le malheureux qui va être éloigné des parquets et pour combien de temps. Aujourd’hui, c’est un cas un peu plus rare qui nous arrive d’Oakland puisque les Warriors déplorent la blessure d’un… assistant coach. En effet, selon Anthony Slater de The Athletic, Kenny Atkinson, nouveau membre du staff de Steve Kerr, se serait blessé à la jambe au cours d’un entraînement. Si on ignore exactement la gravité de la blessure, Slater estime qu’Atkinson sera absent « indéfiniment », autrement dit sans date de retour. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’était pas présent jeudi contre Memphis.

Sources: Warriors assistant coach Kenny Atkinson suffered a leg injury during a recent workout. He wasn’t on the bench last night and will be off the bench indefinitely as it heals. — Anthony Slater (@anthonyVslater) October 29, 2021

En attendant d’en savoir plus, c’est clairement un gros coup dur pour Steve Kerr et les siens. Non seulement Kenny est considéré comme un des meilleurs assistants de la Ligue mais ses qualités sur le développement des jeunes joueurs étaient grandement espérées à Golden State. Kerr n’avait d’ailleurs pas tari d’éloges sur son adjoint au moment d’attaquer la saison.

« Il a beaucoup d’énergie et c’est une sorte d’anticonformiste, un penseur qui sort des sentiers battus, ce que j’aime beaucoup. Et j’aime qu’il arrive ici avec une expérience d’entraîneur principal. Il sait ce que je vis chaque jour, parce qu’il est passé par là, et il peut me donner de bons conseils ».

Malheureusement pour le gourou des Warriors, il faudra à présent se passer de ses précieux conseils et James Wiseman, Jonathan Kuminga ou encore Moses Moody devront se trouver temporairement un autre mentor. La fanbase des Dubs avait l’espoir que le groupe évite la malédiction du Chase Center cette année. Pas de bol, entre Kuminga, Wiseman et désormais Atkinson, il semble que le mauvais karma s’acharne. On rappelle que Klay Thompson, qui revient de deux ans d’absence, n’a toujours pas mis un pied sur le fameux terrain. On connaît quelques genoux qui vont trembler quand l’heure sera venue pour lui de remettre un short.

Kenny Atkinson s’est blessé à la jambe et il ne pourra plus s’asseoir sur un banc avant une date indéfinie. Le début de saison de Golden State était trop beau, il fallait un petit nuage à l’horizon pour gâcher l’ambiance.

Source texte : The Athletic / Yahoo Sports