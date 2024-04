Jalen Brunson : 47 points face aux Sixers, nouveau record de franchise chez les Knicks !

Exceptionnel, inarrêtable, monstrueux… utilisez le superlatif que vous voulez, ils correspondent tous à Jalen Brunson après sa performance de ce dimanche soir à Philadelphie. Mais l’adjectif le plus adapté, c’est “historique”. Parce que oui, le meneur des Knicks a marqué l’histoire de la mythique franchise new-yorkaise.

47 points, 10 passes, 4 rebonds, le tout à 18/34 au tir (2/8 de loin) et 9/11 aux lancers-francs en 43 minutes.

La performance est tout simplement all-time, surtout qu’elle a permis aux Knicks d’aller chercher une ÉNORME victoire sur le parquet des Sixers dans le Game 4 de la série (3-1 pour les Knicks). Dans un match d’une intensité folle où aucune des deux équipes n’a atteint la barre des 100 points, Jalen Brunson a été aussi exceptionnel que décisif.

Les highlights des 47 points de Jalen Brunson face aux Sixers (Game 4) pic.twitter.com/x6pOIy4WGh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024

Par la même occasion, Brunson a battu le record de Bernard King pour le plus grand nombre de points marqués par un joueur des Knicks dans une rencontre de Playoffs NBA.

Record de points marqués en Playoffs, dans l’histoire des Knicks :

Jalen Brunson : 47 points Bernard King : 46 Bernard King : 46 Patrick Ewing : 45 Patrick Ewing : 44 Bernard King : 44 Bernard King : 44 Bernard King : 43 Willis Reed : 43 Carmelo Anthony : 42

Mettre Bernard King, Pat Ewing, Willis Reed et Melo dans le rétro, ce n’est pas donné à tout le monde. Ça tombe bien, parce que Jalen Brunson n’est pas comme tout le monde.

Le meneur des Knicks, auteur d’une saison calibre MVP, a porté New York jusqu’à la deuxième place de l’Est cette année. Il rêve désormais d’emmener les Knicks le plus loin possible en Playoffs. Après un début de série compliquée face à la défense des Sixers, Brunson a prouvé sur la grande scène qu’il avait les épaules pour guider la franchise de Manhattan au moins jusqu’en Finales de Conférence Est, ce qui serait une première depuis 2000.

Il y a encore du chemin, bien sûr, mais cette performance du 28 avril 2024 sur le parquet des Sixers est d’ores et déjà entrée dans la légende.

__________

Source texte : Statmuse

47 points

10 passes

1 seul ballon perdu

2 couilles de la taille de Manhattan

18/34 au tir

2/8 à trois points

9/11 aux lancers francs

Nouveau record de point dans un match de Playoffs dans l’histoire des Knicks.

Jalen Brunson, maire de New York. pic.twitter.com/FSzqxWxcIF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024