Preview des Los Angeles Lakers – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Los Angeles Lakers. Finalistes de Conférence l’an passé, les Angelinos rêvent toujours plus du titre NBA. Un objectif réaliste en 2024 ? On voit ça de suite.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

43 victoires, 39 défaites, septième de la Conférence Ouest. Saviez-vous que montagnes russes se prononçaient Lakers en Californien ? Première nouvelle hein ! Blague à part, la saison des Los Angeles Lakers a été un sacré ascenseur émotionnel pour les fans. Le début de saison catastrophique, les longues semaines à espérer qu’un échange vienne enfin sauver la saison puis une trade deadline magnifique pour relancer la machine et finir fort la saison.

Entre temps, un certain LeBron James a détrôné Kareem Abdul-Jabbar dans le classement des meilleurs scoreurs all-time. Un accomplissement légendaire à ajouter à la Legacy du King.

En pleine bourre sur la seconde partie de saison malgré quelques bobos pour LeBron, les Lakers sont parvenus jusqu’en Playoffs avec une étiquette d’épouvantail à éviter. Grizzlies puis Warriors écartés, on se demandait si le conte de fées allait durer jusqu’au bout pour les hommes de Darvin Ham mais le futur champion Nuggets a calmé la hype montante des Angelinos. La claque 4-0 a montré l’écart qui existait encore entre la bande à LBJ et un champion NBA, mais les bases ont été posées pour faire encore mieux en 2024.

Le marché de l’été

Ils partent : Dennis Schroder, Malik Beasley, Mo Bamba, Tristan Thompson, Lonnie Walker IV

Dennis Schroder, Malik Beasley, Mo Bamba, Tristan Thompson, Lonnie Walker IV Ils prolongent : Anthony Davis, Austin Reaves, D’Angelo Russell, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt

Anthony Davis, Austin Reaves, D’Angelo Russell, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt Ils arrivent : Gabe Vincent, Christian Wood, Taurean Prince, Jaxson Hayes, Cam Reddish, Jalen Hood-Schifino, Maxwell Lewis, Alex Fudge (two-way), Colin Castleton (two-way), D’Moi Hodge (two-way)

Le mode d’ordre de l’intersaison à L.A. fut stabilité. Les recrues de la dernière trade deadline ont toutes ou presque été prolongées. Le nouveau contrat d’Anthony Davis assure une continuité sur le long terme parmi les leaders, alors que LeBron James peut tester le marché l’été prochain. À côté de ça, Austin Reaves a été prolongé avec un deal juste parfait.

Niveau recrues, Rob Pelinka a continué sa masterclass en récupérant Gabe Vincent pour un deal plus que correcte, avant d’ajouter plusieurs bons joueurs à moindre coût. Christian Wood apporte son scoring en sortie de banc et ses qualités à 3-points, Taurean Prince apporte aussi du spacing et de la défense et avec un peu de chance, Jaxson Hayes pourra faire dans le JaVale McGee à côté d’Anthony Davis. Cam Reddish vient lui tenter (encore une fois) de montrer qu’il a les qualités pour être un joueur durable en NBA. C’est un effectif profond, talentueux et pas dénué de bosseurs. On a hâte de voir le résultat.

Le roster 2023-24 des Los Angeles Lakers

Meneurs : D’Angelo Russell , Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino, Scotty Pippen Jr.

: , Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino, Scotty Pippen Jr. Arrières : Austin Reaves , Max Christie, D’Moi Hodge

: , Max Christie, D’Moi Hodge Ailiers : LeBron James , Taurean Prince, Cam Reddish, Maxwell Lewis, Alex Fudge

: , Taurean Prince, Cam Reddish, Maxwell Lewis, Alex Fudge Ailiers-forts : Anthony Davis , Jarred Vanderbilt , Rui Hachimura, Christian Wood

: , , Rui Hachimura, Christian Wood Pivots : Jaxson Hayes, Colin Castleton

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

On part du principe que les Lakers vont débuter le championnat avec un cinq identique à celui qui a fini fort la dernière saison NBA. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’aucune modification ne sera faite dans les prochains mois. Un Gabe Vincent pourrait par exemple griller la politesse à D’Angelo Russell au poste de meneur selon comment se passent les choses.

On sait aussi qu’Anthony Davis aimerait jouer davantage au poste 4 cette année. Cela veut dire mettre un Jaxson Hayes ou un Christian Wood à côté en pivot ? Pas sûr que ça soit ce qui favorisera le plus les Lakers, surtout si cela veut dire mettre le précieux Vanderbilt sur le banc. À Darvin Ham de trouver la meilleure formule pour que tout le monde carbure au mieux.

Une petite vidéo en passant ?

LeBron James et Anthony Davis.

Pas besoin d’avoir fait HEC pour savoir sur qui miser cette saison avec les Lakers. Russell Westbrook parti, les Lakers sont redevenus un monstre à deux têtes. Anthony Davis est l’un des joueurs les plus flippants en TTFL avec son combo points, rebonds, lancers. Un bonhomme qui peut aller chercher les 100 points les soirs où ça flambe. Plus irrégulier, LeBron James reste une valeur sûre et un joueur indispensable pour aller chercher des bons scores.

À un degré moindre, D’Angelo Russell ou Austin Reaves peuvent s’avérer intéressant mais surtout en cas d’absence des leaders.

Infirmerie : le point sur les blessures

Comme toujours, la paire Anthony Davis – LeBron James a rendu visite à plusieurs reprises au toubib la saison passée. AD a manqué 26 matchs, LBJ 27. Ce dernier a d’ailleurs fini la saison en serrant les dents à cause d’une grosse blessure au pied. Un bobo qu’il a supporté pendant toute la durée des Playoffs, limitant son impact même si le King a encore sorti les gros chiffres. Le natif d’Akron devrait néanmoins être pleinement opérationnel pour la reprise après avoir un temps jeté le flou sur son futur en NBA. Comme chaque année à L.A., c’est la santé des deux leaders qui décidera des ambitions des Lakers.

Quels objectifs cette saison ?

Jouer le titre, évidemment. Quand on a LeBron James et Anthony Davis dans son effectif, tout autre objectif serait impensable. À bientôt 39 ans, le King a encore soif de trophées et cette campagne avec les Lakers pourrait être sa dernière en Californie s’il rejoint son fils dans une autre franchise l’an prochain (cela dépendra aussi de la santé de ce dernier).

Rob Pelinka a en tout cas réalisé une intersaison de grande qualité pour contenter ses deux leaders. Les joueurs importants du roster ont été conservés et prolongés. Anthony Davis a vu d’autres intérieurs venir lui retirer des minutes au poste de pivot, Gabe Vincent a été arraché au Heat après sa superbe campagne de Playoffs, Taurean Prince vient apporter sa défense et ses shoots sur les extérieurs. On ajoute à ça des signatures à moindre coût qui pourraient s’avérer de belles surprises (Hayes, Wood, Reddish). Si la saison se déroule bien, Pelinka aura un bon dossier pour le titre de dirigeant de l’année en NBA.

Les Nuggets sont toujours là, les Warriors ne sont jamais à enterrer, on attend de voir le prochain gap des Grizzlies, sans oublier les équipes de l’Est (Bucks, Celtics, Heat ?). Néanmoins, les Lakers ont les outils pour faire du bruit et ils n’ont jamais semblés aussi équilibrés depuis le titre de 2020.

Le pronostic du rédacteur

50 victoires – 32 défaites Les Lakers ont fini à 43 victoires l’an passé avec un début de saison cata de chez cata. En misant sur la continuité et avec un groupe qui correspond davantage aux besoins de l’équipe autour des deux leaders, on peut s’attendre à du mieux à L.A. Il y a toujours les doutes autour de l’état de santé de James et Davis, la Conférence Ouest est particulièrement relevée encore une fois mais les Angelinos peuvent y croire. Si la belle dynamique de l’an passé se confirme et que les blessures épargnent le roster, personne ne voudra croiser les Lakers au printemps.