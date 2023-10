82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Los Angeles Lakers pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : La continuité ça paie ?

Contrairement aux dernières intersaisons, les Los Angeles Lakers ont fait le choix de préserver leur groupe en prolongeant une grosse partie de l’effectif tout en ajoutant des micros retouches pour combler des manques. Objectif : tabler sur la belle dynamique de fin de saison dernière pour se positionner rapidement dans la partie haute du tableau. Après la trade deadline 2023, les Lakers ont fini la saison avec 18 victoires pour seulement 8 défaites, le tout malgré des bobos de LeBron James. Avec quelques mois de plus pour cimenter le collectif, les Angelinos ont de quoi avoir des espoirs élevés.

#2 : Effectif le plus équilibré depuis le titre de 2020 ?

Est-ce la meilleure équipe des Lakers depuis le titre de 2020 dans la bulle d’Orlando ? C’est bien possible ou du moins celle qui semble avoir le meilleur équilibre. En 2021, les blessures des leaders avaient plombé les chances de back-to-back. En 2022, le roster était clairement trop âgé avec des vétérans en bout de course. L’an passé, c’était surtout les limites défensives et de spacing qui ont posé de gros problème, même si les modifications à la trade deadline ont comblé en grande partie ces faiblesses. Cet été, Rob Pelinka a tiré les leçons de ses erreurs en misant sur la stabilité et en ajoutant encore quelques éléments pour densifier le roster. Il y a de la profondeur, du talent, des joueurs qui ont du vécu mais sans être cramés, des profils de soldats prêts à partir au combat. Une vraie masterclass de la part du GM. Avec LeBron James et Anthony Davis en forme pour diriger cette joyeuse bande, il ne faudra pas sous-estimer les Angelinos.

#3 : Anthony Davis va-t-il réellement jouer 82 matchs ?

Lorsqu’Anthony Davis nous a expliqué au Media Day qu’il comptait jouer 82 matchs cette saison, on a difficilement pu éviter un petit sourire en coin. Non pas qu’on doute de la parole d’AD mais le bonhomme est bien connu pour son carnet de santé chargé et ses allers-retours à l’infirmerie. C’est simple, depuis le début de sa carrière, Anthony Davis n’a jamais dépassé les 75 matchs en saison régulière. Mais ça, c’était sa période la plus faste niveau santé. Depuis le titre remporté par les Los Angeles Lakers, AD connaît des pépins réguliers et il n’a pas dépassé les 56 matchs en régulière sur les trois dernières saisons. Aussi l’imaginer en sortir 82 en 2024 semble utopique et même on aurait envie de dire que ce n’est même pas le meilleur scénario pour L.A.. Entre une saison à 82 matchs pour arriver fatigué en Playoffs et une saison à – allez – 70 matchs avec des mises au repos (pas blessures hein) bien senties pour lui laisser des jambes fraiches en avril, on opterait bien pour la deuxième option.

#4 : LeBron James a-t-il vraiment 38 ans ?

L’État civil nous dit oui mais les perfs sur les parquets de NBA nous font plutôt penser que non. 28,9 points, 8,3 rebonds, 6,8 passes en régulière, un presque triple-double (il manquait une passe) avec 40 pions contre le futur champion Denver durant les Playoffs. C’est simple, LeBron James continue de défier le temps et le King ne semble pas voir les années passer comme le commun des mortels. Régime alimentaire prévu sur-mesure, coach personnel, hygiène de vie et professionnalisme, le King ne laisse rien au hasard pour pouvoir continuer à figurer parmi les meilleurs joueurs de la Ligue à bientôt 40 ans. Une longévité qu’on ne verra sans doute pas avant un très long moment mais n’envoyons pas trop vite le natif d’Akron à la retraite, il est bien capable de nous faire encore 5 saisons ce cyborg.

#5 : Quid de la hiérarchie sur le poste 1 ?

Avant même le Media Day, Darvin Ham a été clair sur ses plans à la mène cette saison. Récupéré à la trade deadline et prolongé cet été, D’Angelo Russell reste le titulaire du poste. Gabe Vincent, excellent avec le Heat la saison passée, jouera ainsi avec la second unit. À voir si cela reste comme ça. On pourrait aussi imaginer certains matchs se terminer avec Vincent dans le money time pour fermer un peu plus les portes en défense notamment. On suivra aussi de près cette hiérarchie en Playoffs, là où D-Lo a tendance à disparaître alors que Gabe Vincent sort tout juste d’une campagne de premier plan à Miami. Russell sera présent au coup d’envoi à la rentrée, c’est la seule certitude pour le moment.