La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui les Los Angeles Lakers, plus que jamais en quête d’un nouveau titre de champion.

#1 : LeBron James qui torpille des mecs qui ont 20 ans de moins que lui

Avec la retraite de Carmelo Anthony, celle d’Udonis Haslem et la très probable d’Andre Iguodala, LeBron James sera cette saison le joueur le plus vieux évoluant en NBA. Pourtant, n’allez pas imaginer BronBron jouer au mentor de vestiaire ou seulement participer au garbage time les soirs de blowout. Le King sera encore en haut de l’affiche pour faire ce qu’il fait de mieux, exploser ses adversaires avec toute sa vitesse et sa puissance. Petit élément pour montrer l’exceptionnelle longévité du célèbre numéro 23 : lorsque Victor Wembanyama est venu au monde, LeBron James était déjà en NBA et en route pour aller chercher le Rookie de l’Année ! James a l’âge pour être le paternel de (quasiment toute) la dernière cuvée de Draft mais il sera surtout là pour leur botter les fesses sur les parquets.

#2 : Le développement de Max Christie

Et si Max Christie était la prochaine révélation du côté des Lakers ? Récupéré au 35ème rang de la Draft 2022, l’arrière a passé l’essentiel de sa première saison en pro du côté de la G League mais il a quand même disputé une quarantaine de matchs avec l’équipe première. De quoi nous montrer ses belles qualités défensives avec un potentiel intéressant en attaque aussi et notamment à longue distance. On l’a vu très à son avantage cet été en Summer League avec les autres jeunes Lakers et Darvin Ham pourrait bien lui offrir encore plus de temps de jeu cette saison pour aller relayer un Austin Reaves sur le poste 2. Les fans des Lakers tiennent peut-être leur futur chouchou.

#3 : Anthony Davis qui défend sur 4 mecs en même temps

Si les Lakers remportent le titre 2024 grâce à leur défense, il faudra construire une statue à Anthony Davis. Général en chef de la défense des Lakers, AD est un candidat pour le DPOY chaque saison en NBA. Mais entre les blessures et le fait qu’il ne peut pas toujours tout faire tout seul chez les Angelinos, le monosourcil n’a jamais remporté le précieux trophée. Quand on voit la mixtape qu’il a mis en Playoffs à Jaren Jackson Jr., le dernier vainqueur en date, on se dit qu’il ne manque pas grand-chose au multiple All-Star pour lui aussi décrocher le Graal. Et si 2024 était la saison pour y arriver ?

#4 : Les célébrations d’Austin Reaves

Chouchou des fans des Lakers, Austin Reaves est la belle histoire de la saison passée à L.A. Devenu l’un des cadres des Lakers en seulement une année, l’arrière a décidé de prendre moins d’argent pour prolonger cet été son histoire d’amour avec les Purple and Gold. On devrait encore le retrouver à la rentrée au Staples Center pour enflammer les foules avec ses actions de classe et ses coups de chaud mais aussi les célébrations qui vont bien. Petite danse avec LeBron James, un too small balancé ici et là ou tout simplement haranguer la foule en mode “I m HIM”. On peut compter sur Reaves pour nous claquer des highlights même sans ballon dans les mains.

#5 : L’activité de Jarred Vanderbilt

C’était peut-être le nom dont on parlait le moins au moment du giga trade autour de Russell Westbrook mais Jarred Vanderbilt est sans doute le joueur qui a le plus impacté les Lakers depuis son arrivée. Travailleur infatigable, défenseur élite et gros rebondeur, “Vando” a trouvé sa place à côté d’Anthony Davis pour bétonner la raquette des Angelinos. Si en attaque, ça reste encore limité, on peut s’attendre à ce que Vanderbilt joue encore son rôle de col bleu cette saison avec les Purple and Gold. Preuve de son importance, les Lakers l’ont prolongé dès cet été alors qu’il aurait pu tester le marché à l’été 2024. Un profil indispensable pour une équipe qui vise un retour au sommet.

#6 : La statue de Kobe Bryant dévoilée le 8 février

Ce n’était qu’une question de temps mais depuis cet été c’est officiel : Kobe Bryant va avoir sa statue devant le Staples Center (ne nous parlez pas de Crypto.com Arena) comme les autres légendes de la franchise (Jerry West, Shaquille O’Neal, Magic Johnson etc…). Jeanie Buss a confirmé l’info fin août et l’œuvre devrait être dévoilée le 8 février 2024. Une date évidemment loin d’être anodine. Le 8 et le 24, les deux numéros portés par le Black Mamba lorsqu’il évoluait chez les Lakers. Un nouvel hommage de la part de la franchise à son regretté arrière, disparu tragiquement dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020.

#7 : Hollywood dans les tribunes

Les Lakers en NBA, c’est les stars sur le terrain mais aussi en dehors. Qui dit L.A. dit Hollywood et ses célébrités en quête de divertissement. De nombreux acteurs et chanteurs sont des fans déclarés de la franchise depuis de nombreuses années. Leonardo DiCaprio, Snoop Dogg et évidemment la légende Jack Nicholson font partie des noms qu’on peut citer. LeBron James va encore claquer des high five à du beau monde cette année à L.A.

Jack Nicholson est de retour (!) au premier rang des Lakers. pic.twitter.com/6Ki2Fxk8ER

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2023

#8 : Jaxson Hayes dans le Top 10

On peut critiquer le comportement hors-terrain de Jaxson Hayes ou son QI basket limité mais il faut reconnaître que niveau athlétique, Jaxson Hayes fait partie des freaks en NBA. Véritable marsupilami des parquets, le pivot peut lâcher des sacrés posters si on le laisse prendre de la vitesse. Le genre de bonhomme où tu préfères faire un pas de côté pour éviter d’être la victime du Top 10 au petit matin.

#9 : Christian Wood qui ne joue que d’un côté du terrain

Encore un coup de génie de Rob Pelinka. Obtenir Christian Wood au minimum salarial, c’est beau. C’est beau car on parle d’un joueur qui tournait à plus de 16 points par match à Dallas l’an passé en sortie de banc et c’est un profil qui manquait aussi aux Lakers. Un intérieur suffisamment grand pour jouer à l’intérieur mais aussi capable de s’écarter à 3-points avec efficacité. Aux côtés d’Anthony Davis, ça pourrait donner un cocktail très intéressant en attaque. On précise bien en attaque car Wood est malheureusement connu pour être aussi tenace qu’un lampadaire lorsqu’il s’agit de défendre. Autant dire que les soirs où il est dans le dur pour scorer, il va vite voir le banc se rapprocher.

#10 : Le teint orangé de Rob Pelinka dans les tribunes

Certains dirigeants ont tendance à se faire discret les jours de match mais Rob Pelinka est généralement facilement repérable dans les tribunes du Staples Center. D’une part car il est probablement le plus bronzé des fans présents sur place (la machine à UV fonctionne bien, toussa toussa) et d’autres part car il passe la moitié de son temps avec un tel à l’oreille. L’envie de partager son kiff avec ses potes peut-être ou juste négocier un deal dès qu’il voit D’Angelo Russell rater deux 3-points ouverts à la suite. L’un comme l’autre est possible.