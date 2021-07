Jaxson Hayes arrêté après une altercation avec un policier : une feuille de plus dans le dossier, pas vraiment la meilleure manière de faire le buzz

On le sait, aujourd’hui, c’est le grand jour avec la Draft NBA 2021. Cependant, même si ce grand événement de l’intersaison monopolise logiquement l’actu, on a droit aussi à des news un peu moins réjouissantes, comme celle impliquant le pivot des Pelicans Jaxson Hayes.

Parce que oui, Jaxson Hayes a été arrêté du côté de Los Angeles mercredi, où vit sa petite amie qui est accessoirement une star des réseaux sociaux. La raison ? Asseyez-vous, on vous raconte toute l’histoire. D’après ESPN, qui cite TMZ comme source, la police est allée toquer chez l’intérieur des Pelicans après avoir reçu un appel pour signaler des « perturbations domestiques » en pleine nuit. D’après nola.com, des voisins auraient effectivement été interpellés par les cris d’une femme. Au moment de l’arrivée des policiers, Hayes aurait tenté de résister pour empêcher l’entrée des forces de l’ordre au sein de la propriété. Résultat, on a eu droit à une altercation entre un officier de police et le joueur de la Nouvelle-Orléans, qui a pris un coup de taser. Suite à tout ça, Jaxson Hayes a été envoyé à l’hôpital pour soigner quelques petits bobos. Un policier impliqué dans l’altercation a également dû être soigné. Quelques heures après son arrestation, Hayes a été libéré sous caution mais il fait désormais l’objet d’accusations pour coups et blessures infligés à un membre des forces de l’ordre. Concernant le potentiel incident domestique, une enquête est en cours mais le couple refuse de coopérer. La franchise de Jaxson Hayes, les Pelicans, est au courant de l’incident si l’on en croit Will Guillory de The Athletic.

The Pelicans released a statement regarding the Jaxson Hayes news: “We have been made aware of the incident involving Jaxson Hayes. We are working in conjunction with the NBA and Jaxson’s representatives to gather more information and will have no further comment at this time.” — Will Guillory (@WillGuillory) July 28, 2021

S’il faut évidemment toujours rester prudent dans ce genre d’affaire, surtout quand on ne possède pas toutes les infos, ce n’est pas vraiment le type de nouvelle qu’on aime entendre, encore plus chez un jeune joueur comme Jaxson Hayes qui essaye toujours de se faire sa place en NBA. Déjà pas très inspiré il y a plus d’un an quand il avait exprimé vulgairement sa frustration après sa non-sélection pour le Rising Stars Challenge, Hayes ajoute donc une feuille à un dossier pas tip top. Espérons pour lui qu’il ne gâche pas son talent et ses qualités de basketteur car il a quand même un joli potentiel le bonhomme. Avec 7,4 points et 4,2 rebonds de moyenne sur ses deux premières saisons NBA, le produit de l’université de Texas – sélectionné avec le huitième choix à la Draft 2019 – n’a pas encore explosé mais a montré quelques flashs intéressants à travers notamment ses qualités athlétiques XXL. Reste à voir quand (ou si) est-ce qu’il aura l’opportunité de devenir le pivot titulaire des Pelicans, qui viennent tout juste de ramener le vétéran Jonas Valanciunas à la casa.

On imagine que David Griffin, le vice-président exécutif des opérations basket des Pelicans, se serait bien passé d’une telle nouvelle à quelques heures de la Draft NBA 2021…

