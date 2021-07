Qui sera le bust de la Draft NBA 2021 ? Avis de la rédaction, à conserver précieusement pour se marrer dans quelques mois

Chaque année, beaucoup d’attentes sont placées sur tel ou tel joueur, mais certains n’arrivent pas à y répondre. Pire, certains se plantent même complètement. Dans le jargon, on appelle ça un bust. Et la Draft NBA 2021 ne devrait pas échapper à la règle. Mais qui sera le gros flop cette année ? Comme on est de grands Hexperts, on a voulu se mouiller et donner nos avis avant la grande cérémonie de ce soir.

Nicolas : Josh Giddey

C’est un nom qui monte en ce moment à l’approche de la Draft NBA. Les Grizzlies ont même réalisé un transfert avec les Pelicans dans l’optique de le sélectionner avec le dixième choix ce jeudi. Bref, y’a pas mal de hype autour de Josh Giddey. Possédant un profil de point forward à travers sa taille (2m08), sa polyvalence et ses grosses qualités de playmaker, l’Australien de 18 piges est un prospect intrigant, mais a-t-il vraiment les épaules pour devenir un joueur d’impact dans la Grande Ligue ? Pas sûr. Pas vraiment un grand athlète, pas non plus un shooteur d’élite, et potentiellement en difficulté dans sa propre moitié de terrain, Giddey n’a peut-être pas sa place dans un Top 10 de la Draft, surtout vu le niveau de celle qui arrive.

Giovanni : Scottie Barnes

En soit pas un “flop” parce qu’on parle quand même d’un profil de vrai bodyguard, mais les difficultés potentielles de Scottie pour shooter me dérangent. L’impression de voir un Okoro du très pauvre, aujourd’hui ces profils de mecs incapables de rentrer un tir ne sont plus légion et le gamin devra très vite faire ses preuves en attaque pour ne pas être un poids mort. J’y vais fort, c’est volontaire parce que je ne porte jamais de gants, mais parmi les dix, quinze prospects les mieux évalués aujourd’hui, c’est bien Barnes qui me fait poser le plus de questions. La maison dans laquelle il atterrira est pour moi la plus importante des composantes, une franchise qui devra très vite lui donner un vrai rôle afin qu’il développe ses skills offensifs. Patience est mère de sûreté, si Scottie boucle un premier chapitre NBA à 4 points de moyenne ce ne sera pas un drame, mais pour moi ça ne vaut pas… un Lottery pick.

Ben : Davion Mitchell

L’avantage de faire confiance à un « vétéran » de NCAA est aussi un inconvénient. La franchise qui le sélectionnera sait qu’elle va mettre la main sur le meilleur défenseur du pays chez les jeunes et champion en titre avec Baylor, mais sa marge de progression est marquée d’un gros point d’interrogation. Davion Mitchell sera l’un des papys de cette Draft, lui qui aura déjà soufflé ses 23 bougies avant la reprise de la saison prochaine, avec le risque qu’il soit déjà tout proche de son plafond. Autre raison de douter, son format miniature (1m83) pourrait lui poser problème sur un poste de meneur hyperconcurrentiel en NBA où il croisera parfois des joueurs de plus de 2m. Au-delà de son talent indéniable, attention à ne pas se laisser influencer par la hype d’une saison remarquable en le draftant trop haut. Il a peut-être une belle carrière devant lui mais j’ai du mal à le voir comme un lottery pick si on se base uniquement sur le potentiel du joueur et il aurait sûrement tout à gagner à chuter de quelques places pour rejoindre une équipe solide en tant que back-up d’un point guard respecté de la Grande Ligue.

Clément : Davion Mitchell

Comme d’habitude, les “anciens” peuvent faire peur lors de la Draft. Déjà bientôt âgé de 23 ans, Davion Mitchell peut avoir une marge de progression réduite du fait de son âge. En soi, sa défense et sa dévotion sur un parquet en font un joueur qui va forcément attirer l’attention de certaines franchises, mais qui justement risqueraient de le sélectionner un peu trop tôt, d’autant que son déficit de taille va forcément entrer en ligne de compte un jour ou l’autre. Alors certes, ce n’est pas un frein pour faire une carrière honorable en NBA mais il sera peut-être à ranger dans la catégorie des joueurs qui auraient dû mieux faire quant à leur statut à la Draft. S’il tombe aux alentours de la 15e ou 20e place, l’équipe qui le sélectionnera fera probablement une affaire, mais en 8 ou 10, c’est une autre paire de manches. Et on a malheureusement des souvenirs de gars qui cartonnent en NCAA pour finalement n’avoir qu’une carrière anecdotique en NBA, Mitchell ne devrait pas en faire partie, mais sa fé réflaichire.

Arthur : Scottie Barnes

Un blaze à coupler moustache et salopette dans une station service du Nevada, mais surtout un profil d’ailier-fort complet qui caresse les rétines de la scouterie. Le freak est un défenseur hors-pair et sa mobilité lui octroie une place évidente dans la NBA moderne. Tengo un problemo Pablo, sa mécanique de tir est complètement pétée et menace de freiner son développement offensif, des années durant. Je vois bien Scottie atterrir au Magic et ajouter son profil à une compote de jeunes athlètes boursouflés par les blessures. Bien qu’il puisse scorer sa dizaine et déployer les ailes en défense, le faible enjeu collectif pourrait rendre son impact anecdotique et loin de celui d’un joueur du Top 5, frustré par les défaites et les séquences low IQ. Son tempérament rigide demande une grosse écurie pour s’éclater, et je ne pense tout simplement pas qu’il l’aura.

Alexandre : Jonathan Kuminga

Je ne souhaite évidemment à aucun prospect de finir en flop mais si je devais miser sur un d’entre eux, je pense que j’opterais pour Jonathan Kuminga. Le potentiel du garçon est indiscutable et son plafond peut être dingue mais on part sur un vrai pari. En gros, c’est quelqu’un qui a des bases un peu partout mais qui doit beaucoup taffer… un peu partout aussi. On est très, très, très loin d’un produit fini et je trouve qu’il collecte beaucoup de “si” pour atteindre le plafond que tout le monde lui promet. S’il était drafté un peu plus bas, pour avoir le temps de se développer, j’aurais sans doute choisi quelqu’un d’autre mais un Top 5-6 de Draft avec tant d’inconnues… Je lui souhaite de me faire mentir.

Mathis : Alperen Sengun

Difficile de juger quel joueur sera un bust avant même de savoir à quelle position il sera drafté et où. Mais si je devais douter sur l’un des prospects de cette Draft, ça serait sûrement le Turc Alperen Sengun. Toucher de balle au poste indéniable, QI basket plus qu’intéressant mais j’ai bien peur que le pivot de 2m08 – d’ailleurs un peu petit pour son poste – ait du mal à se faire une place en NBA. Axant son jeu au poste plus sur sa technique que son physique, on s’attend à ce que ce soit un big man qui pop aussi, mais malheureusement, son shoot est loin d’être au point, et il va falloir taffer pour qu’il devienne dangereux à ce niveau. En Turkish League cette saison, il n’a rentré que quatre shoots à 3-points sur 21 tentatives. Il en tente peu, et semble peu à l’aise à plus de deux-trois mètres du cercle. De l’autre côté du terrain, j’ai bien peur qu’il se fasse bouffer par les freaks athlétiques qu’il rencontrera sur son chemin, et son manque de vitesse pourrait faire de lui une cible des attaques adverses.

Louis : Keon Johnson

Malgré un potentiel assez impressionnant, Keon Johnson est un de ces joueurs qui peut souffrir dès son arrivée dans la Grande Ligue de son manque d’efficacité au shoot, surtout derrière l’arc. Avec seulement 1,8 shoot tenté à 3-points cette saison à la fac avec les Tennessee Volunteers, il a montré un réel manque de confiance dans ce secteur du jeu, dont l’importance en NBA n’est aujourd’hui plus à prouver. Un guard pour qui shooter à distance est une tannée, c’est assez rare… Et même s’il saura contribuer autrement, il ne pourra atteindre son plafond qu’en travaillant extrêmement dur au vu de ses faiblesses : pour un choix de draft projeté dans le Top 10, ça commence à faire beaucoup d’attentes pour peu de garanties…

Et selon vous, le bust de la Draft NBA 2021, ce sera qui ? Est-ce que vous aussi, vous craignez l’un des joueurs qu’on vient de citer juste au-dessus ? Pensez-vous plutôt à quelqu’un d’autre ? C’est le moment de sortir son nez fin et montrer ses talents de scout.