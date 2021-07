Draft NBA 2021 – la présentation globale : par ici pour tout savoir avant la grande cérémonie de la nuit prochaine

Le 29 juillet est enfin là. Cette date, entourée en rouge sur le calendrier de nombreuses franchises mais aussi et surtout sur celui de nombreux prospects, représente un nouveau départ, une nouvelle étape. Parce que oui, la Draft NBA, c’est surtout ça. Alors pour vivre cet événement XXL de la meilleure des manières, pour se préparer au mieux avant la grande cérémonie de ce soir, on a voulu rassembler tous les éléments importants dans un seul et même endroit. Merci qui ?

La Draft pour les Nuls

Moment unique dans la vie d’un basketteur tout près d’intégrer la NBA, le soir de la Draft fait référence à cette cérémonie mémorable qui accueille les nouveaux joueurs de la Ligue, qu’ils viennent majoritairement de l’université (NCAA) ou des autres championnats étrangers. Leur nom annoncé à haute voix par le commissionnaire (alias le grand patron Adam Silver), ils sont présentés au monde entier, habillés de leur plus belle tenue pour l’occasion, un large sourire et la casquette de leur nouvelle équipe bien ancrée sur leur tête réjouie. La Draft se déroule en deux tours, avec 60 picks au total (théoriquement deux choix par franchise NBA). Cette année, après la soirée en mode zoom de 2020 pour cause de COVID, on revient à une cérémonie en bonne et due forme, et ça va faire du bien.

Où, quand, comment ?

La Draft NBA 2021 se déroule au Barclays Center de Brooklyn, à 20h heure de New York. Ceux qui galèrent un peu avec le décalage horaire, sachez que la cérémonie commencera à 2h du matin chez nous. Oui, on ne peut pas dire que ça soit l’horaire idéal si on bosse le vendredi, mais dites-vous que le week-end arrive juste derrière, alors vous aurez tout le temps de rattraper les heures de sommeil sacrifiées.

Pour vivre la cérémonie en direct, trois possibilités :

le NBA League Pass

sur BeIN SPORTS 1 à partir de 1h55

et bien évidemment sur la chaîne Twitch de TrashTalk !

🔥 LA DRAFT NBA 2021 : COMMENTÉE EN DIRECT CE SOIR SUR TRASHTALK !!! 🔥 LE LIVE TWITCH IMMANQUABLE, À VIVRE TOUS ENSEMBLE ! 🤩 – Tous les picks en direct

– Réactions à chaud

– Tous les transferts analysés

– Tous les voisins en PLS ⏰ RDV À 00H30 ⏰ ➡️ https://t.co/agZWRvIjBb pic.twitter.com/fplTLCmoeT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 29, 2021

Les six profils à connaître absolument

Si la Draft NBA représente un grand moment chaque année, la qualité de la cuvée peut varier pas mal. Bonne nouvelle, cette année, on a du lourd au menu. Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Jalen Suggs, Jonathan Kuminga et Scottie Barnes font partie des grands noms qui devraient être appelés rapidement par Adam Silver. Si vous voulez en savoir plus sur ces gars-là, ou tout simplement vous refaire leur profil histoire d’être au taquet pour ce soir, y’a qu’à cliquer sur les liens ci-dessous.

Cade Cunningham

Jalen Green

Evan Mobley

Jalen Suggs

Jonathan Kuminga

Scottie Barnes

Les Français à la Draft

Cette année encore, la Draft NBA pourrait avoir un accent tricolore. En effet, quatre Français se présentent à la cérémonie dans l’espoir d’entendre leur nom sortir de la bouche d’Adam Silver (ou plutôt de Mark Tatum si on parle du deuxième tour) : Joël Ayayi, Yves Pons, Juhann Begarin, Olivier Sarr. Le premier a de grandes chances d’intégrer une franchise NBA après la soirée, reste à voir pour les trois autres. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir nos Frenchies, c’est par ici.

La Méga Mock Draft 2021 de TrashTalk

Comme toujours avant la Draft, on a droit à de nombreuses simulations concernant l’ordre potentiel des prospects. Qui va être choisi en numéro 1 ? Qui sortira du Top 5 ? Que va faire cette franchise avec son pick numéro 22 ? Voilà le genre de questions que se posent tous les spécialistes et Hexperts avant la grande cérémonie. Sur TrashTalk, on a également voulu se prêter au jeu en sortant une Mock Draft XXL qui reprend les dernières tendances pour le premier tour. 30 prospects, 30 équipes, 30 analyses. Si vous voulez savoir en avance comment se déroulera la soirée, on vous conseille de faire un tour par là, ou par ici pour ceux qui préfèrent la vidéo.

Les avis de la rédaction

Ce qui est toujours très cool avec la Draft NBA, c’est qu’il faut se mouiller, sinon c’est pas drôle. Pendant que les franchises font un pari sur le joueur qu’elles décident de sélectionner, on aime tous donner notre avis en amont sur les prospects qu’on sent bien et ceux qu’on sent un peu moins. En mode nez fin, tu connais.

Quelques dossiers à lire avant la grande cérémonie

Un peu de lecture avant la grande cérémonie de ce soir, ça vous dit ? Ces derniers jours, on a sorti plusieurs dossiers sympathiques sur TrashTalk. Non seulement pour se chauffer un peu, mais aussi pour montrer à quel point la Draft est une science inexacte. Le premier choix n’est pas toujours synonyme de succès, et un sombre pick de second tour peut parfois faire la plus grosse des différences. Et c’est exactement pour cela qu’on adore cette cérémonie.

Vous savez tout désormais, alors rendez-vous la nuit prochaine dès 0h30 pour cette Draft NBA 2021 qui s’annonce grandiose du côté du Barclays Center de Brooklyn. On vous attend les bras ouverts, avec la machine à café qui tourne à plein régime.