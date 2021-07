NBA Mock Draft 2021 : voici nos picks pour les picks 1 à 15 ! Apéro TrashTalk

Pas le temps de souffler. Pas une minute. Les Finales NBA à peine terminées et les Jeux Olympiques commencés depuis quelques heures, on se penche cette fois-ci sur… la Draft. Qui sera top pick, suspense, quels sont les choix auxquels on peut s’attendre tout en haut de cette cuvée ? Dans six jours tomberont les réponses à nos questions, et en attendant on s’est donc transformé en GM pour jouer à notre petit jeu préféré… la Mock Draft !

Deux scouts du dimanche, ou pas, des dizaines de rookies, et des choix à faire. Un first pick sur lequel tout le monde semble assez d’accord, mais derrière tout est possible ou presque. Jalen Green, Evan Mobley, Jalen Suggs, Jonathan Kuminga, Scottie Barnes, James Bouknight, Franz Wagner… ils sont nombreux cette année à candidater pour une place dans le Top 10 de la NBA Draft 2021, et chacun leur tour nos deux amis nous la jouent donc General Manager en sélectionnant un à un les futurs cracks de la Ligue, tout heureux de ne pas se muer en dirigeant des… Hawks ou des Suns, et ce pour la première fois depuis un bon bout de temps. Vous voulez jouer ? Alors vous prenez un carnet, un stylo et vous faites la même chose, et vendredi matin on ressort toutes vos dingueries histoire de jouer à qui a le meilleur prono ?