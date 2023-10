LeBron James, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Lakers

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Los Angeles Lakers cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur la mythique franchise californienne au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est LeBron James, le Roi !

La preview complète des Los Angeles Lakers 2023-24

Est-ce qu’on a vraiment besoin de vous expliquer pourquoi LeBron James est le joueur qui va nous faire cliquer sur les Lakers cette saison ? GOAT pour certains, deuxième meilleur joueur de l’histoire pour d’autres, le King est une légende vivante dont il faut apprécier chaque minute passée sur les parquets. Car même s’il a longtemps semblé éternel, LeBron se rapproche de la fin : il va avoir 39 ans le 30 décembre prochain, il est sur le point d’entamer sa 21e campagne en NBA, et a connu quelques bobos ces dernières saisons qui l’ont tenu éloigné des parquets. Alors profitons-en un maximum.

Le nouveau meilleur marqueur de l’histoire de la NBA devrait en plus continuer à repousser les limites du possible cette année. Après avoir dépassé Karrem Abdul-Jabbar en février dernier, LeBron a de bonnes chances pour devenir le premier joueur all-time à atteindre la barre des 40 000 points marqués en carrière. Encore un très grand moment en perspective. Mais au final, ce que le King veut avant tout, c’est une nouvelle opportunité d’aller chercher une cinquième bague de champion NBA. Après la défaite en Finales de Conférence l’an passé, jusqu’où LeBron et les Lakers peuvent-ils monter en 2024 ?