La saison 2023-24 des Los Angeles Lakers… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est bien passé. Aujourd’hui ? Les Los Angeles Lakers !

Stabilisés et renforcés, les Lakers chassent les premières places

Pour la première fois depuis le titre de 2020, les Lakers ont enfin un peu de continuité au sein de leur effectif. L’équipe a des soldats pour retirer les tâches ingrates aux stars, ça semble plutôt complémentaire avec les qualités des leaders. Dans la lancée de leur fin de saison en boulet de canon, les Lakers attaquent la nouvelle année avec le plein de confiance et s’incrustent dans le Top 3 de l’Ouest d’entrée. Austin Reaves confirme qu’il faut compter sur lui parmi les patrons désormais, Anthony Davis et LeBron James dominent toujours autant. L’arrivée de Gabe Vincent pousse D’Angelo Russell à se donner encore plus pour garder sa place. Darvin Ham parvient à trouver des rotations efficaces pour tirer profit des forces de chacun. Cerise sur le gâteau, certaines recrues low cost surprennent positivement. Christian Wood est canalisé grâce aux présences de LeBron James et Anthony Davis et offre ses qualités de scoreur notamment à longue distance dans un secteur intérieur qui en a bien besoin. Jaxson Hayes, quant à lui, se la joue JaVale McGee à envoyer des claques et collectionner les bleus pour soulager AD sous les panneaux. C’est beau quand tout va bien.

Anthony Davis au sommet de son art et élu Défenseur de l’Année

Dans la lignée de sa belle saison 2022-23, Anthony Davis trouve son meilleur niveau en carrière et il est enfin épargné par les blessures. Que ce soit dans un death line up au poste 5 ou avec un Jaxson Hayes à ses côtés dans la raquette, le Unibrow s’impose comme le général en chef des Lakers, à la fois défensivement mais aussi en attaque pour soulager un peu un LeBron James qui ne se fait plus tout jeune mais qui a encore les cannes pour aller balancer du gros poster sur quelques malheureux dont un certain Dillon Brooks. “Est-ce que mon tomar est trop vieux ?” En 28/12/3 (contres), AD profite du bon classement des Lakers (Top 3 à l’Ouest) pour aller squatter les récompenses individuelles. S’il est un peu court pour arracher le MVP à un Nikola Jokic toujours aussi injouable même en trottinant, Davis se console en décrochant son premier trophée de Défenseur de l’Année et une place dans la première All-NBA Team. Un apéro savoureux pour les fans avant d’attaquer des Playoffs où les Lakers ont une tête de gros contender.

Un dix-huitième titre au palmarès, au nez et à la barbe des Celtics

Des Lakers sur une bonne dynamique et en bonne santé en Playoffs, et si ça faisait tout de suite une grosse différence ? Les Kings sont écartés au premier tour dans un remake qui sent bon le début des années 2000. Les Suns puis les Nuggets suivent pour offrir aux Los Angeles Lakers leur première finale NBA en 4 ans. Magnifique histoire que voilà avec les Boston Celtics sur le terrain face à eux. La légendaire rivalité entre les deux mastodontes vit son épisode 358474. Dans une série à rebondissements, les Lakers vont l’emporter au Game 7 dans le Massachussetts et fêtent leur 18ème titre devant le public de Boston. Humiliation suprême pour le rival, qui perd donc sa suprématie au classement des franchises titrées sur son propre terrain. LeBron James remporte ainsi sa cinquième bague de champion pour égaler les Kobe Bryant et autres Magic Johnson dans le palmarès à la bijouterie. Une bonne nouvelle en appelle une autre et Bronny James débarque chez les Purple and Gold via la Draft 2024. Le King n’a ainsi aucune raison de quitter la franchise et peut déjà se projeter sur un objectif back-to-back pour égaler le “fantôme de Chicago”.

Scénario trop beau pour être vrai ? Si oui, on vous laisse relire le titre du papier car l’objectivité n’est pas tout dans la vie et il faut savoir se lâcher parfois pour imaginer des histoires folles. Après tout, le dicton de la NBA c’est bien “where amazing happens” non ?