La saison 2023-24 des Los Angeles Lakers… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Los Angeles Lakers !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Los Angeles Lakers… dans un monde idéal

Trop de blessures tue les blessures, les Lakers sont plombés par l’infirmerie

Depuis le titre de 2020, les Lakers et leur duo magique n’ont jamais été vraiment épargnés par les bobos. Conséquence directe, L.A. a bien du mal à garder le rythme des meilleures équipes à l’Ouest que sont Phoenix, Denver ou encore Golden State. Le pied de LeBron James fait encore des siennes alors qu’Anthony Davis nous offre son mois et demi d’infirmerie habituel autour de Noel. Dans ce remix du Docteur Maboule, Darvin Ham a bien du mal à entretenir une dynamique et surtout une équipe type sur le terrain. Le coach est aussi obligé de faire dans la diplomatie pour ses choix. Anthony Davis insiste pour jouer au poste 4, Ham envoie donc Jaxson Hayes jouer à ses côtés au détriment d’un Jarred Vanderbilt soutenu par le public. Une décision qui fait les affaires du Unibrow mais sur le terrain la mayonnaise ne prend pas. L.A. tourne autour de la 10ème place à l’Ouest sans impressionner.

Tensions dans le vestiaire, Darvin Ham remplacé par… Doc Rivers !

L’absence de résultats se fait sentir dans le mood au sein du groupe. LeBron James en appelle à la fierté de ses coéquipiers mais certains ont visiblement des agendas différents. Christian Wood semble plus intéressé à l’idée de faire ses stats pour choper un meilleur contrat l’été prochain, tandis que D’Angelo Russell enrage après avoir perdu sa place de titulaire au profit de Gabe Vincent au bout de seulement quelques semaines. D-Lo rappelle dans la presse qu’il est un “Alpha Dog” lui aussi, le troisième de l’équipe. LOL. Face à ce qui ressemble à une bouillasse, la direction tranche dans le vif en licenciant Darvin Ham. Doc Rivers quitte les micros d’ESPN pour reprendre son tablier de coach. Durant sa conférence de presse d’introduction, il explique qu’il sait comment relancer les Los Angeles Lakers, “son 4-4-2 en losange ne l’a jamais laissé tomber”. Lorsqu’un journaliste lui explique qu’il parle d’une tactique de football, Rivers lui répond qu’il n’y a aucun problème car il a “un plan”. Dans la semaine qui suit, les pharmacies des environs du Staples Center annonce une hausse des ventes des antidépresseurs à hauteur de 350%. Les fans Purple and Gold ont visiblement compris ce qui les attendait.

Nouvel échec en Playoffs, LeBron James quitte la franchise à l’été 2024

L’électrochoc du renvoi de Ham relance un peu la machine. Anthony Davis est prié de repartir joué au poste 5 malgré son trainage de pieds. L.A. remonte la pente pour aller chercher une huitième place en mode tarif minimum. Le premier tour face aux Phoenix Suns est un calvaire. Les Lakers n’ont pas les défenseurs extérieurs pour vraiment ralentir Booker et Beal alors que Kevin Durant se fait une joie de retrouver LeBron James en Playoffs. Au bord du sweep lors du Game 4, LBJ arrache la planche des mains de Doc Rivers pour annoncer son propre système. Le cirque Lakers n’a donc aucune limite. L.A. récupère le 4ème match à la maison avant de perdre à Phoenix de 35 points le Game 5. L’année se termine enfin et tout le monde est sur les nerfs. LeBron James voit son fils arriver en NBA à Charlotte et tient sa promesse en signant en Caroline du Nord. Anthony Davis explique à ses dirigeants qu’une séparation serait peut-être le mieux pour tout le monde. Mince, ça fait beaucoup là quand même non pour les fans ?

Ok, ça fait un peu le scénario de l’apocalypse pour les Lakers mais qui peut bien prédire ce qui peut se passer à Hollywood de toute façon ? Là où il y a le strass et les paillettes, le drama n’est jamais très loin.