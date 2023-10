Alors qu’il entame cette année sa 21ème saison en NBA, LeBron James est désormais le joueur le plus vieux à évoluer dans la Grande Ligue. L’occasion idéale pour se projeter un peu sur les records de longévité que le King pourrait aller chercher s’il squatte encore les parquets quelques saisons.

Avec les départs à la retraite de Carmelo Anthony, Udonis Haslem et celui très probable d’Andre Iguodala, LeBron James a une nouvelle casquette cette saison, celle du doyen des joueurs NBA actifs. LBJ fêtera ses 39 ans en décembre et il n’a plus aucun aîné en NBA. Pas de quoi donner un coup de vieux au bonhomme, qui continue à enchainer les perfs XXL sur les parquets.

🤯 LeBron’s reaction! 💥 pic.twitter.com/SVMEK1Miyt

— NBA (@NBA) October 5, 2023

Qui dit LeBron James dit souvent record et, pour le fun, on est allé jeter un coup d’œil sur les records que le natif d’Akron pourrait battre niveau longévité. Place aux chiffres.

Nombre de saisons jouées en NBA

Cette année, LeBron James disputera sa 21ème saison en NBA. C’est faramineux mais ce n’est pas encore un record car Vince Carter en a disputé 22 entre son arrivée aux Raptors en 1998 et son départ des Hawks en 2020. Le King égalera tout de même plusieurs légendes cette saison puisqu’il rejoint Dirk Nowitzki, Robert Parish, Kevin Willis ou encore Kevin Garnett avec 21 saisons sur les parquets.

Nombre de matchs joués en NBA

Là encore, il reste du boulot pour le King avant d’aller décrocher le trône. Avec 1421 matchs joués en NBA, LeBron James peut cette saison dépasser Kevin Willis, Kevin Garnett et Karl Malone au classement des matchs disputés. Il lui restera encore cinq joueurs à dépasser ensuite dont Robert Parish et ses 1611 matchs. 190 matchs, avec la santé récente de LeBron James, ça fait trois voire quatre saisons à attendre pour dépasser l’ancienne légende de Boston. On ne sait pas trop si LBJ aura l’envie de pousser aussi loin mais si la santé suit, c’est tout à fait possible.

Plus vieux joueur à avoir joué en NBA

Pour ce record-là, on va être honnête, on n’y croit pas trop…

Savez-vous qui est le plus vieux joueur à avoir évolué en NBA à ce jour ? Dikembe Mutombo ? Non. Robert Parish ? Non. Kevin Willis ? Non. C’est Matthew Hickey. Qui ? Ayant évolué entre les années 20 et 40 en NBA, Hickey avait battu le record en 1948. Alors coach des Providence Steamrollers, il avait décidé de rejoindre son propre effectif le temps de deux matchs. Il avait donc joué sur un parquet NBA à 45 ans et 363 jours, on peut quasiment dire 46. Pour l’égaler, LeBron James a donc besoin de jouer… sept saisons supplémentaires en NBA.

On adore le King et avec son physique de cyborg il serait bien capable de nous faire mentir, mais un BronBron encore actif en 2030 serait une sacrée surprise.

Plus vieux joueur à évoluer sous le maillot des Lakers

Si LeBron James ne parvient pas à devenir le plus vieux joueur de l’histoire de la Ligue, peut-être parviendra-t-il à battre au moins le record de franchise des Lakers. Encore une fois, il va falloir courir après le mythique Kareem Abdul-Jabbar. Le roi du bras roulé a rangé les baskets à 42 ans et 6 jours.

Si nos calculs sont exacts, il faudrait donc voir LeBron James jouer aux Lakers jusqu’en janvier 2027 à minima pour surpasser l’ancien coéquipier de Magic Johnson. Cela fait là aussi quatre saisons supplémentaires à L.A. Pas du tout une garantie, à moins peut-être que son fils Bronny James n’atterrisse aux Lakers à la prochaine Draft NBA.

Source tableaux : StatMuse