Chicago Bulls : jeu affreux, résultats honteux, bye-bye les Playoffs ? Apéro TrashTalk

On est samedi soir, et il n’y a rien de mieux qu’un petit Apéro pour se mettre bien. Par contre, pour ça, faut pas être fan des Bulls parce que c’est d’eux dont on va parler aujourd’hui. Et franchement, ils méritent des coups de corne.

On ne va pas y aller par quatre chemins : les Bulls sont absolument claqués au sol en ce moment. C’est quoi ce bordel ? Après une trade deadline exceptionnelle (avec l’arrivée de Nikola Vucevic en provenance d’Orlando) qui nous poussait à voir Chicago en Playoffs, les potes de Zach LaVine ont enchaîné les performances décevantes avec pas moins de neuf défaites en douze matchs. Résultat, ils se retrouvent aujourd’hui plus proches des bas-fonds de l’Est que d’un premier tour de PO, et ça ne devrait pas s’arranger de sitôt puisque LaVine est entré dans le protocole sanitaire de la NBA. Alors, la faute à quoi, et à qui ? Comment redresser le navire ? Faut qu’on en parle !

