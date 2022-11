Touché à la cheville dans les dernières minutes du match Sixers – Wolves samedi, Joel Embiid avait serré les dents pour finir la rencontre. Malheureusement pour Philadelphie, le pivot superstar va quand même passer par le local infirmerie.

Un local qui est bien rempli en ce moment puisque Jojo va rejoindre James Harden, Tyrese Maxey et Tobias Harris. Alors que le Barbu est touché au pied depuis début novembre, que Maxey est out pour trois à quatre semaines depuis ce week-end, et que Tobi a raté les deux dernières rencontres à cause d’une hanche douloureuse, on apprend via The Athletic qu’Embiid ne pourra pas participer aux deux matchs à venir contre les Nets (22 novembre) et les Hornets (23 novembre), en back-to-back.

76ers star Joel Embiid has a left mid-foot sprain and will miss the upcoming back-to-back games vs. Nets and Hornets. He will be re-evaluated in the coming days. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2022

Embiid souffre officiellement d’une entorse, lui qui avait vu son coéquipier Georges Niang tomber involontairement sur son pied après un passage en force. Le pivot des Sixers sera réévalué dans quelques jours, et on ne peut donc pas exclure un scénario dans lequel son absence dure un peu plus que deux matchs. Ce qui est sûr par contre, c’est que ses retrouvailles avec son ancien coéquipier de Philly Ben Simmons attendront, et ça c’est bien dommage.

Sans Embiid, sans Harden, sans Maxey et potentiellement sans Harris pour les échéances à venir, les Sixers vont devoir cravacher pour limiter la casse, surtout dans ce début de saison déjà pas tip-top. La bande à Doc Rivers affiche tout juste un bilan à l’équilibre de 8 victoires – 8 défaites, bilan qui aurait pu être négatif si Jojo n’avait pas véritablement activé le mode MVP ces derniers matchs.

Le calendrier des Sixers jusqu’à fin novembre

Brooklyn

@ Charlotte

@ Orlando

@ Orlando

vs Atlanta

@ Cleveland

___

Source texte : The Athletic